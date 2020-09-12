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Куда деть мумию Ленина и как использовать его мавзолей? Объявили конкурс в России

10:14 12.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Архитекторы утверждают, что нахождение Ленина «в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого», противоречит современным представлениям о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли вождя.

Куда деть мумию Ленина и как использовать его мавзолей? Объявили конкурс в России
В России объявили конкурс на лучшее использование мавзолея Ленина

Союз архитекторов (СА) России объявил Всероссийский конкурс на лучшую концепцию реиспользования мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом сообщается на сайте общественной организации.

Работы принимаются до 19 октября. Конкурс организован в рамках фестиваля «Зодчество», который пройдет в Москве с 11 по 13 ноября в выставочном комплексе «Гостиный двор».

В заключительный день фестиваля организаторы объявят победителей. К участию в конкурсе приглашены дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры, а также все граждане России и стран СНГ.

«Участникам конкурса предлагается разработать фор-эскиз проекта реиспользования Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади в Москве в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству, а также организовать маршрут, связующий здание на улице Воздвиженка с Мавзолеем на Красной площади», — говорится на сайте организатора. Также в заявлении уточняется, что другие идеи ре-использования Мавзолея «не только допускаются, но и приветствуются».

Цель мероприятия — «создать банк идей». СА уточнил, что «никакого политического заказа на проведение конкурса нет». В положении конкурса утверждается, что нахождение Ленина в мавзолее, «в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого», противоречит современным представлениям о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли вождя.

Победители конкурса получат Дипломы Союза архитекторов России и станут героями специального выпуска YouTube-канала ОpenArch, уточняется на сайте.

В мае лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выставить на продажу «мумию» Владимира Ленина. Он предположил, что покупателем выступит «Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист».

Тело Ленина после его смерти в 1924 году было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день.

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