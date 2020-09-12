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Голосование. День второй: Выбрали депутатов заксобрания 4772 жителя Бердска с правом голоса

15:24 12.09.2020 Фото: Анастасии Солодковой
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В субботу, 12 сентября, выборы депутатов регионального парламента продолжаются. 47 избирательных участков открыты до 20.00. Единый день голосования - 13 сентября.

Голосование. День второй: Выбрали депутатов заксобрания 4772 жителя Бердска с правом голоса
Второй день досрочного голосования по выборам депутатов заксобрания проходит в Бердске 12 сентября

В первый день досрочного голосования - 11 сентября на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области проголосовало 4772 жителя Бердска, это 5,71 % избирателей.

Сегодня, 12 сентября, с 8.00 свою работу продолжили все 47 избирательных участков Бердска. Участковые избирательные комиссии будут работать сегодня до 20:00. На всех пунктах обеспечены необходимые меры по безопасности граждан, поэтому бердчане могут уверено прийти на свой участок и проголосовать, главное - не забыть паспорт.

Завтра, 13 сентября, участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

Пресс-центр мэрии Бердска напоминает, что проголосовать также можно и на дому. Для этого нужно обратиться в участковую избирательную комиссию до 14.00 воскресенья, 13 сентября. Узнать информацию о вашем участке можно по телефонам линии: 8-800-707-62-90, а также в ТИК Бердска, телефон 8(38341)2-64-68.

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