10 января 2021 года спасателям поступил сигнал от встревоженных родителей. Дверь заклинило, в квартире находился маленький ребёнок. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" начальник ПСО Бердска Николай Ярманов, спасатели оперативно выехали на вызов, вскрыли дверь. Ребёнок не пострадал и был передан родителям.
Маленький ребенок остался один в квартире 10 января в Бердске. Что с ним произошло?
10:25 11.01.2021,
Спасателям поступил сигнал от встревоженных родителей.
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