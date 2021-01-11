Маленький ребенок остался один в квартире 10 января в Бердске. Что с ним произошло?

Дверь захлопнулась

10 января 2021 года спасателям поступил сигнал от встревоженных родителей. Дверь заклинило, в квартире находился маленький ребёнок. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" начальник ПСО Бердска Николай Ярманов, спасатели оперативно выехали на вызов, вскрыли дверь. Ребёнок не пострадал и был передан родителям.