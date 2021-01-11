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Крещение в Новосибирской области в 2021 году: запретят или нет, ответил Андрей Травников

13:15 11.01.2021 Фото: nso.ru
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На оперативном совещании в правительстве, 11 января, губернатор региона призвал глав муниципалитетов и округов ответственно подойти к организации или запрету выхода граждан к воде.

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Губернатор Андрей Травников потребовал обеспечить безопасность граждан во время крещенских купаний

Глава Новосибирской области Андрей Травников в преддверии православного праздника Крещения Господня обратился ко всем главам муниципальных образований региона с требованием обеспечить безопасность граждан во время традиционных крещенских купаний. Этот вопрос Губернатор поручил проработать к заседанию оперативного штаба, которое пройдёт 12 января.

«Никакого запрета на проведение крещенских купаний нет – есть общий запрет на проведение массовых мероприятий в рамках борьбы с пандемией COVID-19. При соблюдении необходимых санитарно-эпидемических норм купания никто не запрещал. Главы муниципалитетов должны определиться – или некоторые традиционные места купания закрываются (тогда необходимо обеспечить недопущение граждан к этим местам и несанкционированного купания), или надо готовить места для купания в день Крещения Господня. Необходимо определиться и предпринять необходимые меры – осталась всего неделя. Мы вернёмся к обсуждению вопроса крещенских купаний в рамках совещания по борьбе с коронавирусом. Люди так или иначе пойдут купаться, и не обеспечивать меры безопасности было бы неправильно», – подчеркнул Андрей Травников.

Согласно предложению начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, необходимо провести проверку планируемых мест купания силами администраций муниципальных образований с привлечением инспекторов ГИМС. Также необходимо организовать дежурство спасателей, медперсонала и сотрудников соответствующих экстренных служб, обеспечить наличие пунктов обогрева, провести патрулирование водных объектов с целью закрытия несанкционированных купелей.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов также подтвердил, что никаких определённых ограничений на крещенские купания не планируется. Роспотребнадзор направит главам муниципальных образований рекомендации по соблюдению всех необходимых санитарных требований.

Источник: nso.ru

губернатор крещенские купание Андрей Травников
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