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Кто претендует на пост директора ГЦКиД Бердска на смену умершей от рака Елены Исламовой. Список кандидатов

13:24 11.01.2021 Фото: ОК Бердска
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Пока обязанности директора бердского ГЦКиД исполняет заместитель Антон Седов.

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Пока обязанности директора бердского ГЦКиД исполняет заместитель Антон Седов.

28 января состоится конкурс по выбору директора «Городского центра культуры и досуга» (ГЦКиД) в Бердске.

На данный момент 7 соискателей:

Елена Рущикова, ранее работавшая директором ГБУ НСО «Центр молодёжного творчества» в ДМ «Юность» в Советском районе Новосибирска.

Марина Вишневская - многодетная мама, до декрета работавшая начальником отдела образования Бердска;

Сергей Онищенко - депутат горсовета Бердска, общественник и президент фонда «Дети – наше будущее»;

Александр Трушакин - ветеран боевых действий, неоднократно баллотировавшийся на пост мэра Бердска;

Владимир Коновалов - главный энергетик завода «Сибит», культурный организатор и ведущий;

Елена Гусева - руководитель молодежного центра «Центр развития творческой личности» ОДМ;

Антон Седов, исполняющий обязанности директора МБУ «ГЦКиД»;

Мэрия Бердска 25 ноября обнародовала постановление главы города Евгения Шестернина о замещении вакантной должности директора муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и досуга». Руководителя выберут по конкурсу.

ГЦКиД кандидаты на пост конкурс Елена Исламова
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