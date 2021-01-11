Кто претендует на пост директора ГЦКиД Бердска на смену умершей от рака Елены Исламовой. Список кандидатов

Пока обязанности директора бердского ГЦКиД исполняет заместитель Антон Седов.

Пока обязанности директора бердского ГЦКиД исполняет заместитель Антон Седов.

28 января состоится конкурс по выбору директора «Городского центра культуры и досуга» (ГЦКиД) в Бердске.

На данный момент 7 соискателей:

Елена Рущикова, ранее работавшая директором ГБУ НСО «Центр молодёжного творчества» в ДМ «Юность» в Советском районе Новосибирска.

Марина Вишневская - многодетная мама, до декрета работавшая начальником отдела образования Бердска;

Сергей Онищенко - депутат горсовета Бердска, общественник и президент фонда «Дети – наше будущее»;

Александр Трушакин - ветеран боевых действий, неоднократно баллотировавшийся на пост мэра Бердска;

Владимир Коновалов - главный энергетик завода «Сибит», культурный организатор и ведущий;

Елена Гусева - руководитель молодежного центра «Центр развития творческой личности» ОДМ;

Антон Седов, исполняющий обязанности директора МБУ «ГЦКиД»;

Мэрия Бердска 25 ноября обнародовала постановление главы города Евгения Шестернина о замещении вакантной должности директора муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и досуга». Руководителя выберут по конкурсу.