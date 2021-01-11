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Подорожает комуналка в Бердске и Новосибирской области в 2021 году. Список новых цен

16:26 11.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В целом по стране показатель вырастет с 1 июля на 4%.

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Тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирске в 2021 году вырастут на 4,6%

С 1 июля 2021 года в Новосибирской области увеличится размер оплаты коммунальных услуг.

Стоимость электроэнергии за 1 кВт/ч составит 2,93 руб.

Стоимость 1 кубометра холодной воды составит 20,35 руб., горячей воды  117,9  руб.

Теплоэнергия вырастет с 1467,82 до 1505,98 руб.

Стоимость обращения с твёрдыми коммунальными отходами составит 87,19 руб. с человека. Стоимость вывоза 1 куб. м отходов составит 439,62 руб.

Размер повышения составит 4,6%. Именно на этот размер тарифы вырастут на территории области повсеместно – и в Новосибирске, и в Бердске, и в Искитиме, а также в других городах и селах.

В целом по стране показатель вырастет с 1 июля на 4%. Но в некоторых регионах, как в Новосибирской области, повышение окажется несколько выше. Тарифы повышают на уровень инфляции.

рост цен тариф тарифы жкх
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