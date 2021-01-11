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Уволена ли директор лицея №7 Татьяна Смирнова в Бердске, рассказала вице-мэр Жанна Шурова

17:21 11.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Остался без руководителя лицей №7. Как сообщают местные СМИ, мэрия расторгла контракт с Татьяной Смирновой. Так ли это?

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Татьяна Смирнова руководила бердским лицеем №7

Остался без руководителя лицей №7 Бердска. Как сообщают местные СМИ, мэрия Бердска расторгла контракт с Татьяной Смирновой. Так ли это, узнал у вице-мэра по экономразвитию и социальной политике Жанны Шуровой "Курьер. Среда. Бердск".

- Договор не расторгнут. У Татьяны Смирновой закончился контракт, истек срок трудового договора. Мы объявили конкурс. Он состоится в течение месяца, - прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" Жанна Сергеевна сегодня, 11 января.

На сегодняшний день обязанности директора в лицее исполняет заместитель директора - Наталья Осинцева. Татьяна Смирнова руководила лицеем 8 лет.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", лицей №7 чуть не оштрафовали за ковидные нарушения, найденные Роспотребнадзором еще в 2020 году.

директор лицея №7 договор Татьяна Смирнова
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