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Видео с места смертельного ДТП с военными автобусами появилось в Сети. Что известно об аварии

21:29 11.01.2021 Фото: Скриншот
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Сотрудники полиции задержали водителя самосвала, который врезался в колонну автобусов Минобороны на Новорижском шоссе в Московской области.

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ДТП с военными автобусами под Москвой

Экстренные службы ликвидируют последствия страшной аварии на 28-м километре "Новой Риги" под Москвой. Грузовой автомобиль "Скания" при повороте на деревню Глухово протаранил колонну военных автобусов.

По информации РЕН ТВ, военные автобусы возвращались из Нахабино, где проводилось практическое вождение. Они остановились на трассе из-за поломки первого в колонне транспортного средства. Водитель последнего автобуса вышел, чтобы выяснить, что произошло. В этот момент в них въехал грузовик.

По предварительным данным, водитель "Скании" не справился с управлением и допустил столкновение с колонной.

В Минобороны подтвердили гибель четырех человек. Еще 15 пострадали.

"По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав", - рассказали в ведомстве.

Пострадавшие военнослужащие были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Сотрудники полиции задержали водителя самосвала, который врезался в колонну автобусов Минобороны на Новорижском шоссе в Московской области. Об этом  сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время водитель самосвала задержан. Его проверят на то, был ли он в состоянии опьянения в момент автоаварии, а также имел ли он все необходимые документы для управления автомобилем. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента", - передает ТАСС.

факты

Инцидент произошел на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово.
По информации источника в правоохранительных органах, водитель самосвала не справился с управлением.

Погибли четверо военнослужащих. Информацию о смерти подтвердили в Минобороны.
Как сообщили в экстренных службах, в Красногорскую больницу поступило более 20 пострадавших, которых доставили туда на попутных машинах. Все раненые также военнослужащие.

При этом руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова позднее заявила, что травмы получили 15 человек.

В автобусах в основном были призывники. Также там находились несколько командиров, служащих по контракту. По словам источника, среди погибших и пострадавших много солдат срочной службы.

По предварительным данным, водитель самосвала серьезно не пострадал. По информации источника, его задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пять автобусов получили повреждения.

Как сообщил источник, автобусы принадлежат учебному центру ФКУ "Войсковая часть 83466", который занимается подготовкой водителей для Минобороны.

По словам собеседника агентства, перед инцидентом колонна автобусов возвращалась в место постоянной дислокации и остановилась из-за поломки одного из транспортных средств.

На месте ДТП работают бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи. Привлечена санитарная авиация. Информация по состоянию пострадавших уточняется.


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