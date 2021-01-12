Как правильно загадать желание в Новолуние 13 января 2021 года и что нужно обязательно сделать в этот день

Любое четко сформулированное намерение несет в себе заряд силы

Может, надо начать с психотехник, связанных с убывающей луной, а не с растущей… учитывая, что сейчас у нас 25-й лунный день уже. Но, с другой стороны, я думаю, что для вдумчивой работы с такими вещами всяких внешних соответствий ждать не сильно обязательно… Ну т.е. влияет, конечно, усиливает и проч., но если нет внутренней сосредоточенности, то хоть голой в полнолуние выйди на перекресток, вопя заклятья на латыни и древнееврейском, а все равно ничего, кроме психушки не накличешь.

Да и к тому же, как говорили гуру из Простоквашино, «чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное». А с убывающей луной связаны, в основном, ритуалы очищения, освобождения, отпускания и т.д. Так что начну выдержкой из одной англоязычной статейки о том, как загадывать желания на новолуние. И что потом с ними делать.

Несмотря на мистичное название, психологии здесь, на мой взгляд, не в пример больше мистики. Впрочем, это если их вообще разграничивать:)))

Любое четко сформулированное намерение несет в себе заряд силы, так что прежде чем начать ритуал новолуния, убедитесь, что вы действительно готовы к тому, чтобы все это потом получить. Мудрецы всего мира не устают повторять, что следует быть осторожными со своими желаниями, потому что они могут исполниться. Помните об этом, загадывая желания под знаком новой луны.

«Написано пером – не вырубишь топором» - это не про луну. Влияние ночного светила изменчиво, лунный цикл – рождение, рост, старение и умирание, все это означает постоянное изменение сущего. Поэтому имеет смысл каждый лунный месяц пересматривать загаданные на новолуние желания, соотнося их с текущим состоянием дел. Для того, чтобы отслеживать эти изменения, заведите две тетради (или тетрадь и альбом): в первую вы будете записывать сформулированные желания, во вторую – вклеивать и (или) рисовать картинки, отражающие образы загаданного.

Теперь по пунктам:

1. ***В 1, 2, 3-ем пунктах у автора перечисляются действия, которые могут помочь настроиться на сакральный лад. Ничего нового, поэтому я объединяю в один пункт. А именно: молитва, мантры, медитативная музыка, глубокое дыхание, травяные настрои с мятой, ромашкой и т.д., ароматические палочки, свечи. В любом комфортном наборе. Естественно, тихое, уединенное место. Ну и не забыть свериться с лунным календарем, чтобы в этот день было новолуние, конечно.

2. Поставьте в тетради дату проведения церемонии. Далее напишите что-то вроде: «Я готов(а) принять загаданное в свою жизнь, ради своего блага и блага всех тех, кого это касается». Это не заклинание, так что не обязательно повторять дословно, но важно сохранить общий смысл. Потом начинайте записывать свои желания. В список может входить любое количество пунктов. Главное, чтобы вы действительно этого хотели и были готовы принять в свою жизнь все загаданное. Этот дневник – территория вашей мечты, не ограничивайте себя. Записывайте все – от мелочей до заветных желаний.

3. Если в течение следующего после церемонии лунного месяца исполнится хотя бы одно из записанных в тетрадь желаний, найдите минутку и перепишите список заново. Оставьте прежнюю запись нетронутой, не вычеркивайте ничего, просто новый вариант списка будет на пункт (или два, или сколько исполнилось) короче. Если чувствуете, что в получившемся новом списке какой-то пункт не соответствует изменившимся обстоятельствам – вносите правку.

4. Во вторую тетрадь (или альбом) надо собирать (вклеивать, рисовать) разнообразные картинки, так или иначе отражающие загаданные желания. Это может быть как буквальные визуальные образы желаемых вещей, так и образы общей атмосферы, которую вам хотелось бы создать в своей жизни. Основной визуальный ряд задается на новолуние, но так же, как и с первой тетрадью, материал хорошо бы пересматривать в течение месяца, чтобы поддерживать в актуальном состоянии.

Не забудьте: все течет, все меняется

Каждый новый лунный месяц пересматривайте обе тетради. Не забывайте проводить подготовительные действия, которые помогут вам настроиться на общение со своим внутренним «я» и расслышать тихий голос потаенных желаний (молитва, медитация, релаксация – в зависимости от взгляда на жизнь).

Чтобы напитать свои желания лунной энергетикой, необходимо обеспечить постоянно изменяющийся поток событий. Проще говоря, список каждый месяц должен обновляться – и чем больше, тем лучше. Лунный принцип не благоволит стабильности и неизменности, поэтому советую вам включать в свои списки помимо чего-то глобального, мелкие радости вроде билетов на концерт, встреч с друзьями, планов на выходные.

Вам может показаться, что это слишком незначительно для такого мероприятия как ритуал новолуния, но я вам напомню, что год состоит из месяцев, а месяц – из дней. И каждое мгновение имеет значение для общей картины вещей. Пренебрегая маленькими радостями в ожидании большого чуда, мы, сами того не зная, можем мешать воплощению этого чуда в жизнь.

Лунные циклы – повторяющееся явление. Каждый месяц луна умирает и рождается вновь. Вы же, переписывая из месяца в месяц одно-единственное желание вроде «хочу сорвать большой куш в лотерее», собственноручно лишаете себя возможности получить приток средств и удовольствия из каких-то других источников, которые могли бы для вас раскрыться, если бы вы подумали, что еще в мире может доставить вам радость.

Источник: dingoblues.livejournal.com