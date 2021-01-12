Экзамен на права будут принимать по-новому в 2021 году. Что изменится?

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортом в условиях дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.

Экзамен на права будут принимать по-новому

Кандидатам в водители сократят один из экзаменов на права. Их результат может быть аннулирован, а кандидаты в водители будут знать только улицы, на которых их будут тестировать. Экзаменационный маршрут будет импровизацией инспектора. Все это станет былью с 1 апреля, когда вступят в силу изменения, касающиеся приема экзаменов на водительское удостоверение.

Будет отменен один экзамен - проверка первоначальных навыков управления. То есть так называемой "площадки" на экзамене в ГИБДД больше не будет. Но ее элементы войдут в практический экзамен, где также будут проверять умение парковаться, двигаться задним ходом, трогаться в горку, только в реальных, "боевых" условиях.

Впрочем, площадка сохранится для мотоциклов и мопедов, потому что для них экзамена в городе не предусмотрено вовсе. А также для грузовиков и автобусов, потому что для проверки некоторых навыков в городе не найти такого свободного пространства.

На практическом экзамене будет проверяться умение кандидата в водители двигаться с максимальной разрешенной скоростью. И это тоже важно, чтобы выпущенный потом на дорогу с правами водитель не полз в крайнем левом ряду, создавая помехи и аварийные ситуации.

Экзаменационные маршруты теперь будут представлять собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены. Таким образом, заранее экзаменационный маршрут известен не будет. Это исключит заучивание его наизусть и натаскивание на него кандидатов в водители.

На практическом экзамене будет проверяться умение кандидата в водители двигаться с максимальной разрешенной скоростью

Меняется система оценки практического экзамена. В грубые нарушения, из-за которых проверка тут же прекращается, а кандидат в водители отправляется доучиваться с оценкой "не сдал", добавлены непристегнутый ремень безопасности и пользование телефоном. Зато невыполнение задания экзаменатора перестанет считаться грубой ошибкой. Может человек не услышать, что ему говорят, но только один раз.

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортом в условиях дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.

В экзаменационных машинах смогут находиться, помимо инспектора и кандидата в водители, представитель автошколы и другие кандидаты. Представителя автошколы допустили потому, что как правило, экзамен принимается на автомобилях автошкол. Ни у кандидата в водители, ни у инспектора никаких прав на этот автомобиль нет. Если что-нибудь произойдет, то встанет вопрос, кто и перед кем за что отвечает.

Вводится процедура аннулирования результатов экзаменов. Экзамен будет аннулирован, если кандидат его оспорит, и нарушения в ходе его проведения будут выявлены. Тогда будет назначен повторный экзамен. Если иностранный гражданин решит обменять свое водительское удостоверение на российское и выяснится, что в своем государстве он прав не получал, результаты экзамена также будут аннулированы.

Также вводится процедура аннулирования и водительских удостоверений. Одно из оснований для этого - смерть владельца водительского удостоверения. Соответствующая информация в базу данных Госавтоинспекции будет внесена в течение 10 рабочих дней, в том числе в автоматизированном режиме.

Источник: РГ