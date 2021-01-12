Метеорологическая обстановка: переменная облачность ночью в отдельных районах небольшой снег, по северу преимущественно без осадков, днем преимущественно без осадков, по югу местами небольшой снег. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха: ночью -25, -30°С, местами до -35°С, по югу -16, -21°С, похолодание, днём -20, -25°С, местами -14, -19 °С.
Какой будет погода для жителей Бердска 12 января: кажется, будет снег
06:30 12.01.2021
Ветер северо-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 17 м/с.
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От редакции
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