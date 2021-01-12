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Астрособытие января 2021: Когда исчезнет Венера и сколько ее не будет над землей

09:30 12.01.2021 Фото: pixabay
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К середине января в первую половину ночи в южном направлении высоко поднимутся в небо созвездия Тельца и Возничего.

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В середине января в небе над Новосибирском засверкает созвездие Тельца

В то же время Венера покинет утреннее небо и почти на 4 месяца не будет видна земному наблюдателю.

К середине января в первую половину ночи в южном направлении высоко поднимутся в небо созвездия Тельца и Возничего, сообщили в Новосибирском планетарии. Восточней и ниже располагается созвездие Ориона, считающееся одним из самых выразительных созвездий зимнего неба. После полуночи восходят другие зимние созвездия — Близнецы, под ним — созвездие Малого Пса, невысоко над горизонтом — созвездие Большого Пса. Ближе к утру в небо поднимутся созвездия Рака и Льва.

С 14 января в ночном небе появится Меркурий, а наилучшие условия для его наблюдения сложатся к 24 января, но уже к концу месяца он опять скроется.

Весь январь до 3 часов ночи можно наблюдать Марс. К середине января недалеко будет находиться Уран — 20 января на небесной сфере эти планеты будут разделять всего 2 градуса. Но увидеть Уран можно только в телескоп.

В январе Луна создаст конфигурации с некоторыми яркими звёздами и Марсом, которые для земного наблюдателя могут быть интересными: в ночь на 21 января Луну и Марс на небесной сфере будут разделять 5 градусов. 24 января главная звезда созвездия Тельца — Альдебаран — и Луна создадут восхитительный дуэт, находясь друг от друга в 5 градусах.

венера луна ночное небо
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