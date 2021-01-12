Сергей Зверев принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы

Сергей Зверев принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы. На выборах он будет представлять Бурятию.

Шоумен объявил, что ведет переговоры с пятью политическими партиями, одна из которых — парламентская.

"Здесь, в Бурятии, когда я пообщался с людьми напрямую глаза в глаза, конечно, мне ничего не остается, я иду баллотироваться... Любимые дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они очень за меня. Все-таки мне придется вернуться в Москву, чтобы встретиться с представителями партий. И тогда я приму решение. Но можно идти и самовыдвиженцем".

Зверев сообщил, что во время поездки по региону был в детском театре, цирке, театре драмы, виделся с митрополитом. Сейчас он занимается "развитием экологического туризма" в республике.

В прошлом году Зверев провел пикет у Кремля с требованием остановить строительство завода по откачке воды на берегу Байкала. После поднявшейся волны протестов прокуратура проверила деятельность завода, нашла нарушения и приостановила стройку.

Источник: t.me/pdmnews