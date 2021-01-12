Крещенские морозы 2021: Погода на 19 января в Сибири и Бердске

Погода в январе не стабильна

Крещенские морозы в Бердске в 2021 году наступят досрочно. Во вторник, 12 января, днём на фоне северо-восточного ветра столбик термометра упадет до 24-26 градусов ниже ноля, ночью уже минус 30-32 градусов. В среду на фоне повышенного давления в течение суток ожидается днем минус 25 градусов, а ночью стужа до минус 31. Ветер северный.

В четверг, 14 января, днем и ночью будет холодно, минус 28-30 градусов.

Затем в Новосибирскую область придет резкое потепление. На выходных днем температура уже будет около минус 8 градусов. По предварительным данным Новосибирского гидрометцентра, в Крещение, 19 января, в Бердске будет около минус 10 градусов.