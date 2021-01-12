Знатоки интернета: «Ростелеком» в Сибири подвел итоги цикла вебинаров для пенсионеров

Сибирские пенсионеры завершили цикл вебинаров, который проводила для них компания «Ростелеком» в 2020 году.

Учебный курс закончился уроком, на котором обсудили возможности голосовых помощников. Ученики узнали, как правильно разговаривать с гаджетами, какие просьбы могут выполнять виртуальные собеседники и чем «Маруся» отличается от своих «коллег».

Всего в 2020 году в рамках проекта состоялось 6 вебинаров, в которых приняло участие 230 человек. Причем учились правильному поведению в интернете не только пенсионеры из Новосибирска, но и жители Барнаула, Томска, Кемерова и других сибирских городов.

«Прошлый год показал, что без интернета сейчас никак не обойтись, поэтому онлайн-курсы по компьютерной грамотности стали набирать популярность. Нам тоже пришлось перестроиться и перевести занятия в удаленный формат. И если сначала волонтеры переживали, как пожилые люди адаптируются к новым условиям, то теперь можно уверенно сказать: эксперимент удался», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

В прошлом году пенсионеры научились общаться с родными и близкими по видеосвязи, заказывать продукты и оплачивать услуги ЖКХ в интернете и посещать музеи из дома. Также ученикам рассказали об основных правилах кибербезопасности, которые позволяют не попасться на уловки мошенников.

«Эти курсы стали для многих пенсионеров своеобразным окном в мир, потому что позволили вернуться к привычному образу жизни даже на самоизоляции. Теперь мы многое знаем и умеем, но я уверена, что нет предела совершенству! Поэтому мы готовы учиться дальше и даже помогать новичкам», — отметила директор Новосибирской региональной общественной организации «Пенсионеры-онлайн» Татьяна Тарновская.

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Его цель — облегчить доступ пожилых людей к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повысить качество жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети.