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Раскрыта тайна развода Шнура и Матильды. Белоцерковская предала подругу?

13:14 12.01.2021 Фото: spletnik.ru
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Однажды Сергей Шнуров ушёл в запой, что не устроило Матильду. Она злилась на супруга и отказывалась с ним общаться.

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Телеграм-канал «БОЖЕНА» раскрыл тайну развода Шнура и Матильды

Светский обозреватель рассказала в своём телеграм-канале, что причиной развода Шнурова и Матильды стала Ника Белоцерковская.

По словам Божены, Матильду Шнурову и Нику Белоцерковскую долгое время связывала крепкая дружба. Когда Матильда была замужем за музыкантом Сергеем Шнуровым, они часто проводили время втроём - одной компанией.

Однажды Сергей Шнуров ушёл в запой, что не устроило Матильду. Она злилась на супруга и отказывалась с ним общаться.

И тогда лучшая подруга Шнуровой Ника не стала терять времени зря - попыталась завести отношения с кутящим певцом.

По словам Божены, ничем хорошим история не закончилась.

Матильда и Сергей развелись, и он порвал отношения с Белоцерковской.

< ....Шнур нашел новую женщину, а апофегей истории с ней[Никой] случился на премии GQ. Он попросил организаторов не сажать ее за стол. (Новая жена оказалась совсем не дура)....>

развод шоу Сергей Шнуров
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