Объявят ли импичмент Трампу. Что важно знать

Объявят ли Трампу импичмент. Что важно знать

Демократы оказывают давление на членов администрации Дональда Трампа, чтобы те сместили его с должности до окончания президентского срока 20 января. Насколько это возможно и какие еще варианты есть у демократов — разбирался РБК.

Две инициативы демократов по смещению Трампа

Ведущие политики Демократической партии в палате представителей конгресса США обнародовали проект резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа. Полномочия республиканца истекают 20 января — в день инаугурации победившего на выборах в ноябре демократа Джо Байдена, однако политики в конгрессе считают необходимым сместить Трампа до этого срока. По мнению оппонентов Трампа, его отказ признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на здание конгресса. Резолюция была внесена в палату представителей. Раздел 3 14-й поправки к Конституции США запрещает лицу, участвовавшему «в восстании или мятеже», занимать какой-либо пост в США, что и является основанием для импичмента, указано в опубликованной резолюции.



При этом спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что импичмент — это крайняя мера, и демократы надеются, что Трамп будет смещен с поста в соответствии с 25-й поправкой к Конституции. Согласно ей, действующий президент может быть отстранен от должности по решению вице-президента и большинства ключевых должностей в администрации. Они должны будут постановить, что Трамп не может продолжать выполнять свои обязанности. В кабинет помимо главы государства и вице-президента Майка Пенса входят еще 15 представителей исполнительной власти, включая госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина. По словам Пелоси, она собирается внести резолюцию c призывом к Пенсу отстранить президента по 25-й статье в ближайшее время. Впрочем, сам Пенс не собирается ставить вопрос о смещении Трампа, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении вице-президентаЕсли Пенс не созовет кабинет, чтобы сместить Трампа с должности, то демократы будут добиваться импичмента президента на основании представленной в понедельник резолюции об импичменте, которая может быть вынесена на рассмотрение в среду.Как обычно проходит импичмент

Процесс импичмента инициирует палата представителей. При этом четкие правила о том, какие процедуры необходимо соблюсти перед вынесением вопроса об импичменте на голосование в палате, в законах не прописаны. Согласно устоявшейся практике, сначала члены нижней палаты принимают резолюцию о запуске процесса импичмента. Потом комитет палаты представителей должен изучить основания для вынесения импичмента. Как правило, такое расследование проводит комитет по юридическим делам. После изучения обвинений в адрес президента в комитете палаты представителей решают, достаточны ли основания. Если большинство членов комитета считает основания достаточными, то один или несколько пунктов обвинений против президента выносятся на рассмотрение всей палаты представителей. В декабре 2019 года юридический комитет палаты представителей проголосовал за вынесение на голосование всей палаты резолюции с двумя обвинениями против президента — злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса. В комитете «за» проголосовали 23 конгрессмена (все демократы), «против» — 17 (все республиканцы).

После одобрения в комитете по юридическим вопросам резолюция по импичменту выносится на голосование всего состава палаты представителей. Поддержать должно большинство. В декабре 2019 года за импичмент в нижней палате проголосовали 228 конгрессменов (все демократы и один независимый), против — 193 (один демократ и все республиканцы).

В этот раз демократы уже определились с пунктами обвинения и намерены сразу перейти к голосованию всем составом палаты. После этого процесс импичмента продолжится в сенате.

Именно сенаторы решают вопрос о виновности и отстранении президента. Там проводятся слушания по обвинениям. Год назад сенат, где было большинство у республиканцев, проголосовал против импичмента. По первому обвинению 48 сенаторов посчитали Трампа виновным, а 52 — не виновным. По второму обвинению виновным президента назвали 47 сенаторов, а 53 — невиновным. В нынешнем составе конгресса, который заработал в начале января, баланс сил изменился — в обеих палатах большинство у демократов.

Процесс импичмента обычно довольно длительный. Первый импичмент Трампа занял чуть более трех месяцев — с конца октября 2019 года, когда была принята соответствующая резолюция палаты представителей, до 5 февраля 2020 года, когда он был оправдан. В этот раз у инициаторов отрешения президента времени крайне мало. Даже если в среду большинство состава палаты представителей проголосует за импичмент, то сенаторы могут не успеть рассмотреть дело до инаугурации Байдена. До 19 января сенат по плану заседания не проводит, хотя его новый состав уже был приведен к присяге. Для того чтобы собраться на заседание, нужно согласие всех сенаторов. Для того чтобы признать президента виновным и отстранить, нужно две трети голосов «за», то есть — 67 из 100. У демократов в сенате 50 голосов, таким образом, потребуется 17 голосов республиканцев, которые получить будет не просто.

Готовы ли республиканцы поддержать импичмент

Поддержать импичмент Трампа готовы не только демократы, но и часть конгрессменов от Республиканской партии, сообщает CNN. Однако публично о готовности поддержать смещение действующего президента заявили лишь несколько парламентариев.

В пользу импичмента высказался конгрессмен от Мичигана Питер Мейер. «Я выступаю за то, чтобы провести тщательное расследование случившегося 6 января. Но очевидно, что президент больше не способен исполнять свои обязанности», - сказал он.

К Мейеру присоединились конгрессмен Адам Кинзинджер, сенаторы Бен Сассе и Лиза Мурковски. Последние и раньше заявляли о недовольстве политикой Трампа, однако переходить на сторону демократов не соглашались.

Конгрессмен от Южной Каролины, также представляющая Республиканскую партию Нэнси Мэйс заявила, что могла бы поддержать импичмент, но опасается, что такой шаг может привести к еще большему расколу. По ее словам, для победившего на выборах Джо Байдена было бы сейчас правильно убедить коллег по Демократической партии отказаться от процедуры отстранения Трампа.

Байден на вопрос о импичменте своего оппонента заявил, что заниматься этим должен Конгресс, а его первоочередными задачами являются борьба с распространением коронавируса и решение экономических проблем. По его словам, Трамп «является одним из самых некомпетентных президентов в истории страны».

Источник: РБК