Маэстро Раймонд Паулс отметил 85-летие

Коллеги поздравили композитора с юбилеем. Поэт Илья Резник заявил, что у него "никогда не было мук творчества" в работе с Паулсом.

Коллеги поздравили Раймонда Паулса с 85-летием

Народный артист СССР, латвийский композитор Раймонд Паулс во вторник принимает поздравления с 85-летием, в том числе дистанционно, от коллег из России.

"Уже 44 года, как я работаю с Раймондом, мы написали 71 песню, создали шедевры, и никто нас не переиграл", - сказал ТАСС соавтор композитора, поэт Илья Резник. По его признанию, самыми любимыми для него стали те композиции, которые лучше всего приняла публика: "Старинные часы", "Маэстро", "Вернисаж" и другие.

По словам Резника, ему всегда легко работается с Паулсом. "У меня никогда не было мук творчества: как он легко сочинял музыку, так легко писались и стихи на его музыку", - отметил он.

Так была написана и песня "Маэстро". "Мы с Аллой [Пугачевой] поехали на гастроли, и редактор прислал ей кассету, предложив исполнить песни. Там была замечательная песня "Два стрижа" на стихи Андрея Вознесенского, ее пела Ольга Пирагс. Алла говорит: "Ну как?" Я ей ответил, что некрасиво подсиживать молодую латвийскую певицу. И пока мы говорили, зазвучала инструментальная пьеса "Маэстро". Это было после концерта, в районе 11 часов вечера, я ушел к себе в номер и в 7 утра уже подсунул под дверь номера Аллы стихи", - вспомнил Резник.

"Старинным часам" потребовалось немногим больше времени. "Я был в Риге, Раймонд играл мне, и я выбирал мелодии, которые мне близки. На следующий день я принес ему песню о море, но она мне не очень понравилась. Переписал ее на лирическую, но опять мне не понравилось. На третий день в его прихожей заиграли старинные часы. И я понял, что ложится строчка: "Старинные часы еще идут". И на четвертый день я принес уже стихи, которые потом пела Алла Пугачева", - поделился поэт.

Дистанционные поздравления

"Мы радуемся, что Раймонд жив, здоров, творит, работает. Сегодня у него в Юрмале сольный концерт", - сообщил Резник.

Из-за ситуации с пандемией поэт смог поздравить друга только по телефону. В таком же формате они написали песню "Прости", которую прошлым летом исполнил Интарс Бусулис. "Это история врача, который борется с коронавирусом, - рассказал Резник. - Он поет своей возлюбленной, также врачу, которую не успел спасти. Леня Рошаль сказал, что ее надо переводить на разные языки".

Валерий Леонтьев пожелал Паулсу, чтобы "хрустальные звуки его рояля по-прежнему вселяли надежду в наши сердца". "Я всегда, уже долгие годы, с трепетом, с удовольствием и с радостью вспоминаю наше знакомство в 1982 году, Театр эстрады, вспоминаю работу над альбомами "Диалог" и "Бархатный сезон", вспоминаю съемки фильма "Я с тобой не прощаюсь" в Риге, вспоминаю красавицу-Ригу, которую я очень люблю, и ваше необыкновенное гостеприимство", - заметил певец в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Игорь Крутой назвал Паулса своим другом и учителем. "Прежде всего, хочу написать про огромную благодарность за воспоминания о совместно проведенном времени. Открутив время назад, сам не замечая того, начинаю улыбаться, чего бы это ни касалось - совместных обедов в Москве, в Риге и Юрмале, подготовки "Новой волны", шуток и музицирования, встреч в рижской квартире и даче на берегу озера, наших посиделок в жюри и выходов на сцену зала "Дзинтари"(концертный зал в Юрмале - прим. ТАСС)", - поделился Крутой в Instagram.

"Когда-то, поздравляя меня с 50-летием, вы грустно написали мне: "Зачастую в нашей композиторской профессии самый преданный и настоящий Друг - это... рояль". Тем не менее, я желаю вам настоящих друзей", - обратился он к юбиляру, опубликовав видеоклип их совместной композиции со стихами Виктора Пеленягрэ "О чем играет пианист" в исполнении Лаймы Вайкуле.

Вайкуле в свою очередь также опубликовала в Instagram поздравления Паулсу, песни которого исполняла. "Я хочу поздравить маэстро Раймонда Паулса с юбилеем, хочу поздравить от всех музыкантов, аранжировщиков, певцов, артистов, от зрителей и от меня. Раймонд, я вас люблю. Будьте здоровы", - пожелала певица.