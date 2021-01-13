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Здоровье / Общество

Эти 7 вещей увеличивают риски инсульта

13:20 13.01.2021 Фото: pxiabay.com
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Каждая доза алкоголя значительно повышает риск инсульта. Если алкоголь присутствует в вашем рационе регулярно, то, по мнению врачей, инсульт практически неизбежен.

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Некоторые из факторов, повышающих риск развития инсульта реально исключить

Инсульт может случиться в любом возрасте, потому важно избегать факторов, которые его провоцируют.

Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения. Чаще оно поражает людей старше 60 лет, но может случиться и у намного более молодых. Статистика такова, что в мире каждые 4 минуты от инсульта умирает 1 человек. Полностью застраховаться от инсульта нельзя, но есть ряд факторов, которые нужно держать под контролем для профилактики.

Повышенное артериальное давление

Если верхний показатель давления превышает 130, особенно длительное время - это весомый повод обратиться к врачу за помощью. Кроме лекарств, помогает снизить давление отказ от алкоголя и курения, уменьшение соли и быстрых углеводов в рационе.

Высокий уровень холестерина

К инсульту могут приводить холестериновые бляшки, закупоривающие артерии. Безопасный уровень общего холестерина – 200, повышенный риск инсульта начинается с 240. Чтобы отследить уровень холестерина, нужно регулярно сдавать анализы. Также необходим контроль над рационом: меньше сахара, быстрых углеводов, насыщенных жиров.

Сахарный диабет

Диабет второго типа опасен своими осложнениями. Он повышает риск болезней сердца и почек, а также вероятность инсульта (в 1,5 раза!). Потому важно вообще не допустить возникновение диабета: не увлекаться углеводами, отслеживать уровень сахара в крови, заниматься спортом, следить за индексом массы тела.

Алкоголь

Каждая доза алкоголя значительно повышает риск инсульта. Если алкоголь присутствует в вашем рационе регулярно, то, по мнению врачей, инсульт практически неизбежен.

Диетические напитки

Как ни странно, но напитки с заменителями сахара еще более вредные, чем с обычным сахаром. Если пить напитки с сахарозаменителями каждый день, то риск инсульта повышается в три раза. Хотя в целом лучше отказаться и от тех, и от других в пользу обычной воды.

Курение

Курение повышает уровень "плохого" холестерина и снижает уровень "хорошего". Сосуды сужаются, их стенки теряют эластичность - все это приближает человека к инсульту.

Лишний вес

В зоне риска те, у кого индекс массы тела превышает 30. Ожирение увеличивает риск развития диабета, вызывает высокое давление и повышенный холестерин. Чтобы нормализовать свой вес, нужно посетить эндокринолога (исключить нарушения гормонального баланса), а также сбалансировать свой рацион и больше двигаться.

Источник: kolobok.ua

давление инсульт курение профилактика факторы холестерин
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