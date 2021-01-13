Главные запреты на Старый Новый год, Обрезание Господне и праздник Василия 14 января 2021 года

Пока многие отходят от празднования Рождества, на носу Старый Новый год 2021

Череда зимних праздников еще не закончилась, поэтому наша редакция подготовила всю актуальную информацию про 14 января 2021 года, дату, которая вызывает повышенный интерес у наших читателей. Как и день накануне, 14 января отмечается с разнообразием традиций, поскольку в этот день празднуется Старый Новый год, Обрезание Господне и праздник Василия. Именно этой теме мы и решили посвятить наш материал. Также особое внимание мы хотим уделить том, что нельзя делать 14 января 2021 года.

Пока многие отходят от празднования Рождества, на носу Старый Новый год 2021. В этот период идут Святки — время гаданий, которые стараются не пропустить многие девушки. Но все же 14 января — важная дата церковного календаря на январь, поэтому многие вещи под запретом. Редакция подготовила информацию о том, что нельзя делать на Старый Новый год,

Обрезание Господня и Василия.

Праздники 14 января — вторые по значению зимние праздники после Рождества Христова. По древним обычаям эти дни проходят в обрядовых вертепах с посевалками и щедровками. Русские обычаи 14 января охватывают самые красивые особенности менталитета и культурных традиций. Поэтому мы решили отдельно рассмотреть все праздники в этот удивительный день 14 января 2021 года, а также то, что нельзя делать.

Праздник Обрезание Господне

Многие люди, не совсем вовлеченные в религиозные познания, увидев в календаре праздник Обрезание Господне 2021, спрашивают на форуме нашего портала, что означает Обрезание Господне. Сообщается, что с 4 века христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки — день Обрезания Господня, совершившееся на восьмой день после рождения Иисуса Христа. И теперь празднование этого события совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова — то есть 14 января по новому стилю.

Не секрет, что обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу, поэтому это событие почитается и до сегодняшнего дня. Праздник Обрезания Господня считается великим праздником Православной Церкви.

Старый Новый год 2021

Старый Новый год считается неофициальным праздником, который отмечают в странах, где Рождество празднуется по юлианскому календарю 7 января. То есть, дата наступления Старого Нового года соответствует Новому году по юлианскому календарю. Возникновение праздника связано с тем, что Рождество, по календарной традиции, должно предшествовать Новому году, а также с тем, что в православной церкви на григорианский Новый год приходится Рождественский пост, исключающий пышные застолья и увеселения.

В нашей традиции Старый Новый год отмечается с большим размахом: снова готовят богатую кутью, блюда из свинины, много щедруют и посевают, а кое-кто даже гадает в эту волшебную ночь. В целом, это любимый всеми праздник на протяжении многих лет.

День Святого Василия 2021

Праздник Василия также отмечается 14 января. Святитель Василий Великий, наряду со святителем Николаем Чудотворцем, издревле пользовался особым почитанием среди славян. Частица мощей святителя Василия и поныне пребывает в Почаевской Лавре. Он известен тем, что творил чудеса исцелений, а также своими молитвами спасал многих грешников.

Святитель Василий Великий почитается славянами как раз 14 января. В День Василия Великого идет перекличка с Рождественскими колядами, поэтому молодежь по обычаю ходит по домам, щедруя и собирая вкусности.

Кстати, что девушек Васильев день был весьма важным, считалось, что гадания на Васильев день всегда сбываются.

обрезание господне старый новый год что нельзя делать

Что нельзя делать на Старый Новый год

Традиционно есть некоторые ограничения в день празднования религиозной даты. Читайте о том, что нельзя делать на Старый Новый год.

В Старый Новый год нельзя давать в долг.

Также не стоит выносить мусор.



Плохой приметой считается пересчитывать мелкие деньги или решать важные финансовые вопросы.В этот день не следует произносить слово "тринадцать".На Щедрый вечер и Василя нельзя отказывать человеку в прощении, если он его попросил. Считается, что если отказать, весь год будут преследовать неудачи.Плохой приметой считалось готовить на старый Новый год и Щедрый вечер рыбу и птицу – наши предки предполагали, что так счастье может уплыть или улететь из дома.

Источник: hochu.ua