Провалился под лед и застрял автобус с вахтовиками в мороз

Водитель автобуса не знал, что вода вышла из берегов и поэтому застрял.

Автобус с вахтовиками провалился под лед и застрял

В Красноярском крае под лед провалился автобус с вахтовиками. Инцидент произошел из-за незнания водителя о поднявшемся уровне воды в Енисее.

Об этом «ТВК Красноярск» сообщил очевидец инцидента.

12 января приблизительно в 14:00 в районе переправы на Стрелке под лед провалился автобус с вахтовиками. Спустя пару часов на место случившегося прибыла спецтехника, которая «вызволила» транспорт. Никто не пострадал.



По словам очевидца, причиной инцидента стал уровень воды, который поднялся после сброса Богучанской ГЭС. Водитель автобуса не знал, что вода вышла из берегов и поэтому застрял.

Источник: tvk6.ru