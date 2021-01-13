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Завел канал в Telegram президент Турции Эрдоган

13:15 13.01.2021 Фото: instagram.com/rterdogan
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За несколько часов канал набрал более 25 тысяч подписчиков.

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Эрдоган завел канал в Telegram

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел личный канал в Telegram.

За несколько часов канал набрал более 25 тысяч подписчиков. В одном из нескольких опубликованных постов президент поблагодарил юзеров за подписку и написал, что у него также появилась официальная группа в другом, турецком мессенджере BiP.

Ранее в январе стало известно, что Эрдоган отказался от использования WhatsApp после того, как сервис изменил политику конфиденциальности. Администрация президента посчитала, что эти изменения могут негативно повлиять на безопасность, поэтому приняла решение вести каналы в других мессенджерах. Примеру главы государства также последовало Минобороны Турции.

Ранее пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей контрольным пакетом акций компании-оператора мессенджера. Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.

Позднее Павел Дуров рассказал о бегстве пользователей WhatsApp в основанный им мессенджер Telegram. По его мнению, к этому привела новая политика сервиса касательно Facebook.

Источник: lenta.ru

Telegram WhatsApp мессенджер Реджеп Тайип Эрдоган
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