С праздником разговения Ид аль-фитр-2021: как радуются великому празднику мусульмане, а что попало под запрет?

Великий мусульманский праздник Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам, отмечается всем мусульманским миром сегодня, 13 мая 2021 года.
Это праздник окончания священного месяца Рамадан, который был очень строгим и длился 30 дней. Этот праздник объединяет всех мусульман в одно целое - в одну большую семью. Во многих мечтах проживания мусульман день объявлен официально выходным днем, чтобы успеть им насладиться, поздравить всех, кого знаете, попроведовать старших родных и посетить могилы усопших близких и родственников.
В этот праздник все мусульмане, которые были в отъезде, стараются вернуться домой к свое семье и родным. Все те, кто был занят работой - стараются к этому дню ее завершить. Это праздник счастья и большой радости.
Весь месяц люди старались делать как можно больше добрых дел, побеждать свои страсти, усердно молились и просили о прощении своих грехов. В этот день Всевышний всем тем, кто добросовестно провел пост, прощает их грехи. Бытует мнение, что после совершения праздничной молитвы пророком Мухаммедом в этот день. один из ангелов сказал, что с окончанием праздничной молитвы, все грехи добропорядочным мусульманам прощаются.
Этому событию и начинают радоваться мусульмане после совершения праздничной молитвы.
В 2021 года обстановка с коронавирусом все еще остаётся сложной, поэтому не все мечети открыты для посещения мусульманами. Многих призвали остаться дома и праздновать с семьёй.
Этот праздник отмечают абсолютно все мусульмане. И те, кто может себе позволить подарки и богатый стол, и бедные семьи. В этот праздник стараются накормить и одарить всех, в том числе и нищих. Никто не остается без праздника в эти дни.
Запрещено в этот день поститься, ругаться, ссориться и обижаться. Быть в плохом настроении, и отказывать в милости. Запрещено отмечать его тихо в своем доме, запрещено игнорировать радость.