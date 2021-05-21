На свидании ровесник убил мужчину в женской одежде

19 мая в Улан-Удэ найдено мертвое тело в собственной квартире 26-летнего мужчины. СК завел уголовное дело в отношении другого местного жителя и ровесника покойного.
Как сообщает следствие, подозреваемый в убийстве приехал в столицу Бурятии из района на заработки. В интернете он завел знакомство с девушкой, которая пригласила его домой 17 мая. Около полуночи молодой человек пришел на свидание, но дверь ему открыл мужчина в женской одежде.
- Подозреваемый, попросив воды, прошел на кухню, где схватил нож, напал на хозяина квартиры и нанес ему несколько десятков ударов по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался», — рассказали в ведомстве.
Преступник обчистил квартиру и убежал с места преступления. Мертвого сына нашел отец на следующий день.
Подозреваемый уже задержан.