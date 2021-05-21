На свидании ровесник убил мужчину в женской одежде
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На свидании ровесник убил мужчину в женской одежде

10:42:445/21/2021Фото: pixabay.com
0

Подозреваемый в убийстве приехал в столицу Бурятии из района на заработки. В интернете он завел знакомство с девушкой, которая пригласила его домой 17 мая. Около полуночи молодой человек пришел на свидание, но дверь ему открыл мужчина в женской одежде.

В Бурятии убили юношу, переодевшегося в девушку

19 мая в Улан-Удэ найдено мертвое тело в собственной квартире 26-летнего мужчины. СК завел уголовное дело в отношении другого местного жителя и ровесника покойного.

Как сообщает следствие, подозреваемый в убийстве приехал в столицу Бурятии из района на заработки. В интернете он завел знакомство с девушкой, которая пригласила его домой 17 мая. Около полуночи молодой человек пришел на свидание, но дверь ему открыл мужчина в женской одежде.

- Подозреваемый, попросив воды, прошел на кухню, где схватил нож, напал на хозяина квартиры и нанес ему несколько десятков ударов по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался», — рассказали в ведомстве.

Преступник обчистил квартиру и убежал с места преступления. Мертвого сына нашел отец на следующий день.

Подозреваемый уже задержан.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
убийствоножзарезалбурятия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

За что?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Православные поздравления на 21 мая в День Иоанна Богослова
    10:41:20 5/21/2021
    Православные поздравления на 21 мая в День Иоанна Богослова
    Новые подробности коррупционного скандала с чиновницами Минпромторга: как они украли полмиллиарда рублей
    10:33:03 5/21/2021
    Новые подробности коррупционного скандала с чиновницами Минпромторга: как они украли полмиллиарда рублей
    Гороскоп на 22 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:52 5/21/2021
    Гороскоп на 22 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Родители иранского режиссера убили сына из-за отсутствия жены
    10:19:54 5/21/2021
    Родители иранского режиссера убили сына из-за отсутствия жены
    С Днем официантки 21 мая: нежные поздравления для девушек
    10:05:47 5/21/2021
    С Днем официантки 21 мая: нежные поздравления для девушек
    Волочкова рассталась с возлюбленным, которого недавно показала публике
    10:01:18 5/21/2021
    Волочкова рассталась с возлюбленным, которого недавно показала публике
    Деми Ловато совершила каминг-аут как небинарная персона
    9:57:37 5/21/2021
    Деми Ловато совершила каминг-аут как небинарная персона
    Бердск22 мая - Последний звонок прозвенит для выпускников Бердска 2021 года
    9:51:56 5/21/2021
    22 мая - Последний звонок прозвенит для выпускников Бердска 2021 года
    С Днем полярника 21 мая морозные открытки и теплые поздравления
    9:40:45 5/21/2021
    С Днем полярника 21 мая морозные открытки и теплые поздравления
    БердскПрокуратура Бердска разберется, почему огромная черная собака напала на троих детей на детской площадке
    9:36:38 5/21/2021
    Прокуратура Бердска разберется, почему огромная черная собака напала на троих детей на детской площадке