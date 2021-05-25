Зарплату 85 000 рублей в месяц получала экс-начальник управления образования Бердска Жанна Тузова в 2020 году

Экс-начальник управления образования Бердска Жанна Тузова обнародовала декларацию о доходах за 2020 год. Кроме того, стала известна ее зарплата на посту руководителя бердского образования.
Согласно официальной «информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя и главного бухгалтера» управления образования за 2020 год, в месяц заработок Тузовой составлял 85 123 рублей. Зарплата ее заместителя Михаила Каркавина в прошлом году равнялась 69 973 рублям в месяц.
В официальной декларации о доходах и имуществе Жанны Тузовой за 2020 год значится денежный доход в сумме 1 053 699 рублей. На пару с супругом она владеет земельным участком площадью 1078 кв. метров и 90-метровым домом. Кроме того, супруг задекларировал дачу и два автомобиля - «Тойота ВВ» и «Шевроле Нива», а также доход в размере 34 560 рублей.
После ухода с поста Жанны Леонидовны мэр Бердска Евгений Шестернин назначил Каркавина директором муниципального учреждения «Управление образования и молодежной политики Бердска». Напомним, об уходе с должности начальника управления образования Жанны Тузовой стало известно перед новым 2021 годом. Она взяла больничный с последующим увольнением, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
После этого она исчезла из медийного пространства. Как оказалось, сейчас Жанна Леонидовна возглавляет бердский детсад №6 «Светлячок». Он находится по адресу: ул. К. Маркса, 60. Новая заведующая детским садом приступила к своим обязанностям 26 января 2021 года. О причинах смены места работы Тузова не стала распространяться. Но прошлой зимой поступали жалобы на холод в детсадовских группах, когда глава города вынужден был лично проверять температуру в дошкольных учреждениях Бердска.
5 февраля 2021 года стало известно имя нового руководителя управления образования. Бывший зам Михаил Каркавин в конце мая тоже раскрыл свои прошлогодние доходы.
Он владеет земельным участком 976 кв. метров, жилым домом 209 квадратов, 1/3 доли в квартире, транспортными средствами «Мерседес Бенц 320» 1994 года выпуска, «Тойота Королла», 1987 года, парусномоторным судном «Альбин Вега» 1975 года и прицепом КМЗ 3828421. Его денежный доход за 2020 год составил 859 685 рублей. Супруга Михаила Каркавина имеет «Тойота Лексус RX300» 2004 года выпуска и доход 145 766 рублей.
«Курьер. Среда. Бердск» ранее публиковал сведения о доходах и имуществе руководителей муниципальных учреждений Бердска, главы города, главврача ЦГБ и депутатов бердского горсовета.