Самым богатым начальником муниципального учреждения Бердска в 2020 году стал с 7,2 млн рублей директор спортшколы: Раскрыты доходы всех

Руководители муниципальных учреждений Бердска опубликовали свои декларации о доходах и имуществе за 2020 год. Ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал о прошлогодних доходах мэра Бердска и его замов, а также директоров бердских школ, сотрудников горадминистрации и депутатов горсовета.
Начальники муниципальных учреждений показали самые разные доходы, в том числе многомиллионные. Но в обнародованных таблицах с суммами и перечислением имущества не указан источник происхождения денег. Поэтому можно только догадываться, откуда деньги.
Ведь кроме официальных окладов и премий, директора могли получать алименты на детей или наследство, продать квартиру или машину, взять дивиденды за хранящиеся на банковском депозите деньги. Кроме того, есть директора, которые получают пенсию, надбавки за звания и компенсацию оплаты за услуги ЖКХ.
Светлана Ашихмина, директор МКУ «Отдел физкультуры и спорта», имеет в собственности 3/5 земельного участка площадью 646 кв. метров, такую же долю в 49-метровом доме и две квартиры в 29 и 36,6 квадратов. В денежном выражении е доход за 2020 год составил 1 008 040 рублей.
Антон Антонов, директор МКУ «Управление капитального строительства», владеет половиной квартиры в 82 кв. метра, жилым домом 50 квадратов, гаражом, земельным участком площадью 1201 квадрат, автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» 1996 года выпуска и доходом годовым в 1 151 053 рубля.
Анна Владимирова, директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», задекларировала земельный участок 395 кв. метров, 1/3 долю в 60-метровой квартире, квартиру площадью почти 70 квадратов и доход в размере в размере 1 554 179 рублей.
Максим Совбанов, директор МКУ «УЖКХ», показал недвижимость в виде 1/3 доли в квартире 26 кв. метров, два нежилых помещения площадью 2,8 и 4,2 квадрата, «Тойоту Секвоя» 2005 года выпуска, гидроцикл «Кавасаки ST 750» 1993 года и доход 1 630 289 рублей.
Семен Семененко, директор МБУ Спортшкола «Бердск», задекларировал квартиру неизвестной площади, автомобиль «Ниссан Икстрэйл» 2008 года выпуска и доход в размере 7 219 484 рублей. Его несовершеннолетний ребенок показал в собственности квартиру площадью 64 кв. метра и годовой доход в сумме 185 252 рубля.
Татьяна Качан, директор МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Юнона», имеет в собственности земельный участок площадью 400 кв. метров, 34-метровую квартиру и автомобиль «Тойота Лексус, RX 300» 1999 года выпуска. Ее доход на 2020 год составил 1 265 730 рублей.
Дмитрий Мышкин, директор МБУ «ГорСвет», владеет земельным участком площадью 1007 кв. метров, квартирой в 60 квадратов, 27-метровым садовым домиком, гаражом и автомобилем «Хёндай Туксон» 2006 года выпуска. Годовой доход составил 1 123 604 рубля. Доход супруги — чуть более 300 000 рублей.
Василий Пономарев, директор МКУ «Управление гражданской защиты Бердска», показал в декларации 1,3 доли в квартире площадью 53 кв. метра и погреб, а также доход в размере 1 622 878 рублей. Его супруга продемонстрировала доход за 2020 год 815 248 рублей.
Оксана Мокриенко, директор МКУ «Отдел культуры Бердска», имеет в частной собственности 58-метровую квартиру, два гаража и ½ доли в квартире площадью 46 квадратов. Годовой доход составил 902 508 рублей.
Игорь Сысоев Игорь, директор МБУ «Центр муниципальных услуг», задекларировал земельный участок площадью 697 квадратных метров и ½ доли в участке 1358 квадратов, а также два гаража, ВАЗ21214 2006 года выпуска, ¾ доли в 71-метровой квартире, половину нежилого помещения в 138 квадратов и денежный доход за прошлый год 1 196 511 рубль.
У его супруги в собственности есть земельный участок 400 кв. метров, ее годовой доход
2 964 716 рублей.
Михаил Каркавин, директор МКУ «Управление образования и молодежной политики», владеет земельным участком 976 кв. метров, жилым домом 209 квадратов, 1/3 доли в квартире, транспортными средствами «Мерседес Бенц 320» 1994 года выпуска, «Тойота Королла», 1987 года, парусномоторное «Альбин Вега» 1975 года и прицеп КМЗ 3828421. Его денежный доход составил 859 685 рублей. Супруга имеет «Тойота Лексус RX300» 2004 года выпуска и доход 145 766 рублей.
Евгений Чуль, директор МАУ «Ледовый дворец спорта «Бердск», показал в декларации 75-метровую квартиру, земельные участки площадью 574 и 1328 кв. метров, снегоход Brplihx xxx» 2007 года выпуска, прицепы SB TRAILER SBF480 и МЗСА 817711, жилой дом в 30 квадратов и денежный доход в размере 1 096 771 рубль. Его супруга задекларировала доход 1 416 333 рубля.
Людмила Чуркина, директор МАУ «Дворец культуры «Родина», на пару с мужем владеет квартирой в 50 кв. метров, гаражом, земельным участком площадью 333 квадратов и 30-метровым садовым домиком. Ее годовой доход составил 1 352 100 рублей. У ее супруга есть «Тойота Алион» 2004 года выпуска и доход в сумме 360 052 рубля.
Светлана Шерстобитова, директор МБУ «Управление природными ресурсами Бердска», имеет ½ доли в 69-метровой квартире, автомобиль «Тойота Рав 4» 2003 года, две квартиры в 46 и 58 квадратов, земельный участок площадью 570 кв. метров, дачный дом 36 квадратов, 11-метровую баню, два гаража, погребную ячейку и доход в размере 2 213 346 рублей. Ее супруг показал дачный участок площадью 603 кв. метра и годовой доход 563 763 рубля.
Владислав Дубровский, директор МБУ «Отдел по делам молодёжи», задекларировал за 2020 год квартиру 33,6 кв. метра, автомобиль ВАЗ 21074 2001 года выпуска и доход в денежном выражении 450 569 рублей.
Юрий Чумичев, директор МБУ «Приют животных «Надежда» Бердска», владеет 47-метровой квартирой, автомобилями «Тойота лит айс ноах» 1997 года, «Тойота Спринтер» 1994 года, «Хонда голд винг gl1500» 1990 и «Имз 8,103,10» 1989 года выпуска. Его доход составил 474 755 рублей. В декларации на ребенка записан жилой дом площадью 64 кв. метра.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о доходах мэра Бердска Евгения Шестернина, депутатов бердского горсовета, директоров бердских школ, а также губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.