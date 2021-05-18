Самым богатым депутатом в Бердске за 2020 год оказался Мкртыч Овсепян: Он задекларировал 25 млн рублей и недвижимость в Армении
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Самым богатым депутатом в Бердске за 2020 год оказался Мкртыч Овсепян: Он задекларировал 25 млн рублей и недвижимость в Армении

11:51:285/18/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Наименьший доход в сумме 103 тыс. рублей показал Дмитрий Кудинов. В бердском депутатском корпусе есть пенсионеры, бизнесмены, руководители коммерческих фирм и муниципальных учреждений.

Мкртыч Овсепян является депутатом на округе в Новом поселке Бердска

Депутаты горсовета Бердска обнародовали свои доходы и сведения об имуществе за 2020 год. Декларации опубликованы на официальном сайте бердской администрации в понедельник.

Депутатскую зарплату, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», получает только спикер горсовета Владимир Голубев. Его годовой доход составил, согласно официальной информации, 550 тыс. рублей. Председатель депутатского корпуса ездит на «Мазде 5» 2006 года выпуска, имеет половину доли в 77-метровом доме и часть земельного участка площадью 1010 кв. метров. Судя по декларации, второй половиной недвижимости владеет супруга Голубева. Кроме того, у нее в собственности тоже «Мазда 5» 2011 года выпуска, а ее годовой доход составил 273 тыс. рублей.

Самым богатым среди бердских депутатов оказался бизнесмен Мкртыч Овсепян. За 2020 год он задекларировал доход в размере 25 млн рублей. Если сравнивать с доходами 2019-го, то они за год выросли у Овсепяна в 16,6 раза. Выросла сумма и у его супруги почти до 11 млн рублей (в 2019-м она показывал доход в 1,4 млн). При этом оба имеют недвижимость не только в России, но и в Армении.

На втором месте по доходам Алексей (Викторович) Осин. В 2020 году, по официальной декларации, он получил доход в сумме 21,8 рублей (за 2019 год — 31,5 млн). У Осина в собственности доля в земельном участке и жилом доме, земля под индивидуальное строительство, два «Лэнд Крузера», мотовездеход и снегоход. Его супруга показал годовой доход в размере 1,6 млн рублей. Помимо доли в названной недвижимости, у нее есть в личной собственности нежилое помещение площадью 57 кв. метров.

Третье место по самым высоким доходам среди бердских депутатов занимает Андрей Ковальский с суммой в 16,7 млн рублей (в 2019 году было 22,9 млн). Он владеет несколькими земельными участками, в том числе сельхозназначения, несколькими квартирами, домом и нежилыми помещениями. Ездит на «Тойота Лэнд Крузер Прадо» 2011 года и на снегоходе.

Жанна Теличко оказалась на четвертой строчке рейтинга с годовым доходом в 14,2 млн рублей. У нее есть большой дом и земля под индивидуальное строительство. Супруг Теличко обнародовал доход за 2020 года в сумме 22 млн. Кроме того, он владеет несколькими грузовыми автомобилями, прицепами и квартирами.

Депутат Константин Болтрукевич задеклаировал годовой доход в размере 13,3 млн рублей. Он имеет в собственности квартиру и долю в квартире, несколько земельных участков и мест под парковку, садовый дом. Ему принадлежит три автомобиля премиум-класса. Стоит отметить, что за год официальные доходы Болтрукевича выросли почти на 2 млн.

Почти 9,5 млн рублей показал доход за 2020 год депутат Иван Минин. Его супруга — 6,2 млн. У обоих в собственности имеется по несколько квартир и нежилых помещений.

Самым бедным среди бердских депутатов, судя по декларации, оказался Дмитрий Кудинов с доходами в 103 тыс. рублей. Он пользуется вместе с супругой и ребенком квартирой площадью 72 кв. метра, имеет с собственности автомобиль «Исудзу Троппер» 1990 года выпуска. Напомним, что в 2019 году его официальный доход составил 5,3 тыс. рублей.

Среди бердских депутатов есть пенсионеры, показавшие доход в 260 тыс. рублей, предприниматели и руководитель компаний, заработавшие за год по 3 млн и 5 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обнародование декларации о доходах является обязательным для народных избранников. Отказ демонстрировать имущество и доходы является поводом для сложения полномочий, как это произошло в 2016 году с депутатом Алексеем (Николаевичем) Осиным. Его лишили депутатского мандата.

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недвижимостьдекларациигодовой доход
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