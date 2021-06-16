Троицкая родительская суббота - 2021: что запрещает делать церковь 19 июня, как поминать усопших и что делать на кладбище

Накануне Троицы всем православным предстоит большое поминовение своих усопших, а также всех когда-то живших православный.
В этом году дань памяти умершим можно будет отдать 19 июня по всем православным канонам. Поминовение стоит начать в пятницу вечером. Именно в это время желательно подойти в церковь и подать записки с именами умерших на утреннюю службу для поминовения.
В храм надо подойти утром и поприсутствовать на богослужении. Поставить свечи, принести поминальные продукты по желанию для милостыни, раздать милостыню нищим у храма.
После богослужения идут на кладбище.
Как и в любой церковный праздник на субботу также имеются свои запреты
На кладбище запрещено приносить поминальные продукты и алкоголь, лить его на могилу и оставлять там зажженные сигареты.
На поминальном столе должна быть кутья обязательно. Алкоголь можно, но немного. Запрещено устраивать из поминок пиршество.
Запрещено поминать самоубийц.
Нельзя ругаться с кем-то и обижать кого бы то ни было.