Троицкая родительская суббота - 2021: что запрещает делать церковь 19 июня, как поминать усопших и что делать на кладбище
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Троицкая родительская суббота - 2021: что запрещает делать церковь 19 июня, как поминать усопших и что делать на кладбище

8:20:286/16/2021Фото: pixabay
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Следует посетить церковь, а если нет такой возможности - помолиться хотя бы дома.

Троицкая суббота начинается с вечера пятницы, со специальной поминальной службой

Накануне Троицы всем православным предстоит большое поминовение своих усопших, а также всех когда-то живших православный.

В этом году дань памяти умершим можно будет отдать 19 июня по всем православным канонам. Поминовение стоит начать в пятницу вечером. Именно в это время желательно подойти в церковь и подать записки с именами умерших на утреннюю службу для поминовения.

В храм надо подойти утром и поприсутствовать на богослужении. Поставить свечи, принести поминальные продукты по желанию для милостыни, раздать милостыню нищим у храма.

После богослужения идут на кладбище.

Как и в любой церковный праздник на субботу также имеются свои запреты

На кладбище запрещено приносить поминальные продукты и алкоголь, лить его на могилу и оставлять там зажженные сигареты.

На поминальном столе должна быть кутья обязательно. Алкоголь можно, но немного. Запрещено устраивать из поминок пиршество.

Запрещено поминать самоубийц.

Нельзя ругаться с кем-то и обижать кого бы то ни было.

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