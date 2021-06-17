Троица умерших - 17 июня 2021: картинки старо-русские на Семик
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Троица умерших - 17 июня 2021: картинки старо-русские на Семик

9:40:536/17/2021Фото: pozdrawlyai
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Семик, Зеленые святки, Русалии, Троица умерших — народные названия праздника, символизирующего окончательное наступление лета.

Семик

В языческой традиции Семик завершает весенний праздничный цикл, который начинала Масленица: «Честь ей и хвала, что Масляна Семика в гости звала».

Семик

Нечисти приписывалась возможность управлять различными природными стихиями: дождем, громом, градом: «Мало бывает тепла до Семика; когда же покойников обмоет, тогда уж не бывает холода».

Семик

По обычаю часть блинов оставляли русалке: «Русалочка царица, красная девица, не загуби душки, не дай удавиться! А мы тебе кланяемся».

Семик

Вселенские панихиды в Семик проходят на местах массовых погребений. При поминовении читают молитву: «Помяни, Господи, убиенных рабов своих, и от неизвестной смерти умерших, их же имена Ты Сам, Господи, веси, иже зде лежащих и повсюду православных христиан».

Источник: pozdrawlyai.ru, antrio.ru

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