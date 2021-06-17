Кто и зачем поджег заброшку, где жил искусавший детей пес Алекс в Бердске

Стало известно, что горело на заброшке, где жил бездомный пес Алекс, нападавший на детей.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" пожар произошел на ул. Карла Маркса, 55, однако сегодня стало известно, что возгорание было на ул. Карла Маркса, 57. Об этом сообщил начальник ОНД Бердска Николай Степоненков.
- Пожарные прибыли на место в 17:16. Горел мусор на площади 400 кв. метров,- прокомментировал Николай Степоненков 17 июня.
Причина пожара пока не установлена. Исходя из фото, отправленными очевидцами события в редакцию "Курьер. Среда. Бердск", можно заметить, что недалеко от места ЧП находятся дети. По предположениям, именно они устроили поджог.