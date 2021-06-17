В Бердске жестко горит магазин "Продукты" на ул. Краснофлотской. Смотрите фото и видео с места происшествия

Магазин продуктов на ул. Краснофлотской загорелся в Бердске.
Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места событий, на месте пожара наблюдается сильное задымление. За загоревшимся магазином хранят стройматериалы и изделия из дерева.
- Работают 10 пожарных. Тушат внутри и снаружи. Приехали РЭС, две пожарных машины. Полиция тоже работает и не допускает зевак близко, - заявил представитель редакции.
Начальник ОНД Бердска Николай Степоненков рассказал, что пламя на ул. Краснофлотской в самом разгаре.
- Вызвали БПСО для вскрытия кровли. Горит по всей площади. Дел много,- сказал Николай Анатольевич.
О возможных пострадавших на месте пожара пока не сообщается.
Отметим, что недалеко от места пожара находится общежитие депутата горсовета Бердска Михаила Овсепяна из сайдинга. Если огонь распространится на жилье, последствия могут быть плачевными.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий. Спустя час улицу Красноармейскую перекрыли из-за пожара на ул. Краснофлотской. Пожарные продолжают бороться с огнем.