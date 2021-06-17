Анастасия Макеева набросилась на экс-супругу мужа Светлану Малькову. Детали скандала

Анастасия Макеева набросилась на свою соперницу Светлану Малькову сразу после эфира программы Андрея Малахова. Об этом Малькова сообщи на своей странице в Инстаграм.
После программы, по словам Мальковой, актриса начала снимать ее на телефон и оскорблять.
- Макеева умышленно меня провоцировала, при этом постоянно унижая, — говорит Светлана. Также она призналась в том, что выбросила телефон Макеевой и толкнула ее, а та в ответ ударила ее по голове два раза.
- Цель провокации — закрыть мне выезд из страны, с целью забрать детей! Слова его ей были такие, сейчас с начальником полиции договоримся, и ее не выпустят из страны, — считает Светлана.
Напомним, скандал двух женщин длится уже несколько месяцев. А началось все с того, что бывший муж Мальковой, Роман, сделал предложение Макеевой еще будучи женатым на Светлане. Развод был оформлен официально только 12 апреля. С тех пор вся страна наблюдает за этим любовным треугольником.
А после развода Малькова подала заявление в прокуратуру на соперницу, потому как считает, что Макеева ее преследует и портит репутацию. В мае стало известно, что бывшая жена Малькова выиграла суд по алиментам.