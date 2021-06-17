Анастасия Макеева набросилась на экс-супругу мужа Светлану Малькову. Детали скандала
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Анастасия Макеева набросилась на экс-супругу мужа Светлану Малькову. Детали скандала

3:02:486/17/2021Фото: Инстаграм
0

Женщины уже несколько месяцев выясняют отношения, делят мужчину и детей.

Макеева набросилась на соперницу с кулаками

Анастасия Макеева набросилась на свою соперницу Светлану Малькову сразу после эфира программы Андрея Малахова. Об этом Малькова сообщи на своей странице в Инстаграм.

После программы, по словам Мальковой, актриса начала снимать ее на телефон и оскорблять.

- Макеева умышленно меня провоцировала, при этом постоянно унижая, — говорит Светлана. Также она призналась в том, что выбросила телефон Макеевой и толкнула ее, а та в ответ ударила ее по голове два раза.

- Цель провокации — закрыть мне выезд из страны, с целью забрать детей! Слова его ей были такие, сейчас с начальником полиции договоримся, и ее не выпустят из страны, — считает Светлана.

Напомним, скандал двух женщин длится уже несколько месяцев. А началось все с того, что бывший муж Мальковой, Роман, сделал предложение Макеевой еще будучи женатым на Светлане. Развод был оформлен официально только 12 апреля. С тех пор вся страна наблюдает за этим любовным треугольником.

А после развода Малькова подала заявление в прокуратуру на соперницу, потому как считает, что Макеева ее преследует и портит репутацию. В мае стало известно, что бывшая жена Малькова выиграла суд по алиментам.

Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Людям с этой группой крови повезло - инфаркт им не грозит
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Дочь Урганта в белье в метро возмутила Сеть (фото)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Неожиданная весть для привитых «Спутником V»: что ждет россиян
«Дно, а не мужчина»: реакция Рудковской на истерику Бузовой
Экспертиза останков пилота MH17 раскрыла неприятную правду
Человек стареет рывками: названы три точных возраста
дракапотасовкалюбовный треугольник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

На чьей вы стороне?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскТроица-2021: В Бердске пустят два дополнительных автобуса до кладбища 19 июня - расписание
    2:59:36 6/17/2021
    Троица-2021: В Бердске пустят два дополнительных автобуса до кладбища 19 июня - расписание
    Маленькие девочки шокировали родителей страшной правдой. Малышки молчали целый год
    2:52:29 6/17/2021
    Маленькие девочки шокировали родителей страшной правдой. Малышки молчали целый год
    С Днём отца 20 июня: открытки для любимого папы с нежными словами поздравления
    2:40:28 6/17/2021
    С Днём отца 20 июня: открытки для любимого папы с нежными словами поздравления
    За отсутствие техосмотра россиян оштрафуют, заявили в ГИБДД
    2:20:54 6/17/2021
    За отсутствие техосмотра россиян оштрафуют, заявили в ГИБДД
    Самые главные молитвы 17 июня на Троицу умерших
    2:20:40 6/17/2021
    Самые главные молитвы 17 июня на Троицу умерших
    БердскВ Бердске жестко горит магазин "Продукты" на ул. Краснофлотской. Смотрите фото и видео с места происшествия
    2:17:18 6/17/2021
    В Бердске жестко горит магазин "Продукты" на ул. Краснофлотской. Смотрите фото и видео с места происшествия
    Дональд Трамп заявил, что Россия вышла победителем после встречи Путина и Байдена
    1:56:37 6/17/2021
    Дональд Трамп заявил, что Россия вышла победителем после встречи Путина и Байдена
    "Я те сказала, перешибу как соплю!": Пожилую пациентку избили за съемку ужасов ковидного госпиталя
    1:40:41 6/17/2021
    "Я те сказала, перешибу как соплю!": Пожилую пациентку избили за съемку ужасов ковидного госпиталя
    "Давай встретимся, давай, поехали": Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину на русском языке
    1:31:29 6/17/2021
    "Давай встретимся, давай, поехали": Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину на русском языке
    БердскПочему в городах России забывают про статистику о зараженных за сутки: Бердск не исключение
    1:21:55 6/17/2021
    Почему в городах России забывают про статистику о зараженных за сутки: Бердск не исключение