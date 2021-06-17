Возле посольства Польши в Беларуси произошел взрыв. Смотрите видео
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Возле посольства Польши в Беларуси произошел взрыв. Смотрите видео

4:32:366/17/2021Фото: Interia Wydarzenia
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Одно видео показывает, как автомобили проезжают мимо пожара на перекрестке. Кажется, что пламя выходит из люка. Не сразу стало ясно, эвакуировали ли посольство. О травмах не сообщалось.

Согласно сообщениям, взрыв ощущался в соседнем польском посольстве

Сотрудники посольства Польши в Минске услышали и почувствовали взрыв 16 июня 2021. На кадрах с места происшествия видны клубы дыма, идущие из соседнего люка.
Пожар на трамвайном пути возле посольства можно увидеть на видеозаписях, снятых в белорусской столице. На месте происшествия работали пожарные. NEXTA, крупнейший Telegram-канал в Беларуси, со ссылкой на службы экстренной помощи сообщил о коротком замыкании в монтажных кабелях. Это подтвердило белорусское МЧС.

Одно видео показывает, как автомобили проезжают мимо пожара на перекрестке. Кажется, что пламя выходит из люка. Не сразу стало ясно, эвакуировали ли посольство. О травмах не сообщалось.

express.co.uk

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