Возле посольства Польши в Беларуси произошел взрыв. Смотрите видео

Сотрудники посольства Польши в Минске услышали и почувствовали взрыв 16 июня 2021. На кадрах с места происшествия видны клубы дыма, идущие из соседнего люка.
Пожар на трамвайном пути возле посольства можно увидеть на видеозаписях, снятых в белорусской столице. На месте происшествия работали пожарные. NEXTA, крупнейший Telegram-канал в Беларуси, со ссылкой на службы экстренной помощи сообщил о коротком замыкании в монтажных кабелях. Это подтвердило белорусское МЧС.
Одно видео показывает, как автомобили проезжают мимо пожара на перекрестке. Кажется, что пламя выходит из люка. Не сразу стало ясно, эвакуировали ли посольство. О травмах не сообщалось.