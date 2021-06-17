Видео смертельного крушения фуникулера в Италии 23 мая с 14 погибшими появилось в Сети
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Видео смертельного крушения фуникулера в Италии 23 мая с 14 погибшими появилось в Сети

4:33:536/17/2021Фото: pixabay
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Среди умерших них двое детей. Трос оборвался на высоте 20 метров.

Кабина фуникулера упала с 20 метровой высоты


23 мая в Италии произошла трагедия – там, недалеко от озера Лаго-Маджоре на горе Моттароне произошло крушение фуникулера с людьми. Кадры происшествия на днях появились в сети. На них видно, как кабина с пассажирами почти доехала до места, но вдруг остановилась и поехала в другую сторону. Вскоре оборвались трос и другие крепления, и кабина упала. Все это произошло на максимальной высоте.

Кабина упала с 20-метровой высоты. В итоге, погибли 14 человек, среди них двое детей. По словам мэра Стрезы Марчеллы Северино, кабина несколько раз перевернулась на крутых склонах, прежде чем врезалась в деревья. Также она добавила, что за последние годы были проведены важные работы по техническому обслуживанию канатной дороги, включая замену кабелей.

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