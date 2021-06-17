Google, YouTube, TikTok и Twitter обязали открыть филиалы в России
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Google, YouTube, TikTok и Twitter обязали открыть филиалы в России

4:36:256/17/2021Фото: pixabay.com
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Также документ предусматривает ряд «мер понуждения». В частности, речь идет о маркировке сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключении из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян.

Принят закон о «приземлении» IT-гигантов

Иностранные компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей будут обязаны открывать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо.
В соответствии с принятым в третьем, окончательном чтении законом владельцы иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей обязаны будут создать в РФ филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

«Действующее законодательство Российской Федерации не содержит прямой обязанности для интернет-компаний, оказывающих информационные услуги российским гражданам, учредить на территории Российской Федерации юридическое лицо, уполномоченное действовать от имени такой компании, что позволяет им формально оставаться вне российской юрисдикции», — говорится в пояснительной записке.

Также документ предусматривает ряд «мер понуждения». В частности, речь идет о маркировке сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключении из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян.

Среди более жестких мер предусмотрено включение в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, прием платежей физических и юридических лиц, а также частичная и полная блокировка ресурсов на территории России.

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