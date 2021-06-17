Пожилой пациент ковидного госпиталя насмерть забил тростью молодого больного

В городе Железногорск Красноярского края на днях произошло ЧП. Там, в ковидном госпитале местной больницы один пациент убил другого. Как сообщают правоохранители, мужчина забил до смерти пациента с коронавирусом.
«По нашей информации, сегодня ночью в инфекционном отделении КБ-51 произошло убийство. Предварительно — пожилой пациент ударил тростью молодого соседа. Из-за травмы тот скончался в реанимации», — сообщил паблик «Железногорск. СобытияГород-26».
На месте работали сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что на днях на Сахалине в ковидном госпитале несколько пациентов также избили пожилую пациентку.