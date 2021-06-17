Мэр Крыма Сергей Аксенов катается на надувной лодке по затопленной Керчи

В Ночь на 17 июня в крымской Керчи прошел сильный ливень. В результате этого почти всю территорию затопило. Сегодня днем туда прибыл глава Крыма Сергей Аксенов. Осматривал улицы он передвигаясь на надувной лодке.
"За лодкой плывут сотрудники МЧС. Такая обстановка. Иначе нельзя передвигаться. Сейчас в Керчь прибывают силы и средства МЧС и профильных ведомств", - пояснил журналистам советник главы региона Олег Крючков.
Отметим, МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму связи с неблагоприятными погодными условиями. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в четверг масштабные потопы прогнозируются в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе.