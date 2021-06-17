Под Новосибирском молодой парень насмерть забил местного жителя: Спасал жену умершего

В Новосибирской области следователи СК по региону возбудили уголовное дело по факту смерти 45-летнего местного жителя. Его тело было обнаружено 14 июня. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Как выяснилось, в ночь с 13 на 14 июня в п. Пашино Калининского района 45-летний мужчина после ссоры с женой вернулся домой. Он был сильно пьян требовал впустить его в дом. Женщина увидела агрессивное поведение супруга и обратилась к родственникам за помощью.
Через некоторое время к дому подошли двое их знакомых, которые попросили мужа прекратить неадекватное поведение. Далее, между 45-летним супругом и 21-летним молодым человеком произошел конфликт, в ходе которого последний избил мужчину. После этого парень скрылся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Около 4 часов утра потерпевшего повезли в больницу, но не успели – он скончался прямо в дороге. В итоге, следователи выяснили причастно к этому 21-летнего молодого человека. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.