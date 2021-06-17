В Подмосковье водителей такси и автобусов не будут пускать в рейс без прививки против коронавируса

Власти Московской области решили повысить качество работы водителей такси и общественного транспорта. Для того, чтобы исключить возможность заражения по схеме пассажир-водитель-пассажир, всех таксистов вынудят привиться до 15 июля.
Вице-губернатор Игорь Тресков рассказал, что властями принято решение не допускатьк работе водителей транспорта без прививок.
"Мы обеспечим через агрегаторы отключение от заказов <...>. Срок — 15 июля, то есть срок 15 июля, когда все водители такси и автобусов должны пройти хотя бы первую вакцинацию", — уточнил он на совещании с правительством региона и главами городских округов.
Каждый водитель получит уведомление. На блок-постах ГИБДД у таксистов и водителей общественного транспорта будут проверять наличие ковид-паспортов.
Ранее власти Москвы и Подмосковья решили ввести обязательную вакцинацию для представителей профессий, контактирующих с большим числом людей. 60% сотрудников торговли и обслуживающей сферы должны поставить первый компонент вакцины до 15 июля, к 15 августа они должны быть полностью привиты. Обязательную вакцинацию ввели в Кемеровской области и на Сахалине.