В Подмосковье водителей такси и автобусов не будут пускать в рейс без прививки против коронавируса
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Подмосковье водителей такси и автобусов не будут пускать в рейс без прививки против коронавируса

5:27:036/17/2021Фото: Pixabay
0

В Подмосковье водителям, не сделавшим прививку от коронавируса не разрешат работать.

Таксистов в Московской области всех привьют до 15 июля
Сюжет: Третья волна коронавируса
В России вновь выявили рекордное число зараженных коронавирусом: 13 397 за сутки на 17 июня 2021

В России вновь выявили рекордное число зараженных коронавирусом: 13 397 за сутки на 17 июня 2021Шесть пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки на 17 июня 2021. Заболевших +102Ещё 15 новости

Власти Московской области решили повысить качество работы водителей такси и общественного транспорта. Для того, чтобы исключить возможность заражения по схеме пассажир-водитель-пассажир, всех таксистов вынудят привиться до 15 июля.

Вице-губернатор Игорь Тресков рассказал, что властями принято решение не допускатьк работе водителей транспорта без прививок.

"Мы обеспечим через агрегаторы отключение от заказов <...>. Срок — 15 июля, то есть срок 15 июля, когда все водители такси и автобусов должны пройти хотя бы первую вакцинацию", — уточнил он на совещании с правительством региона и главами городских округов.

Каждый водитель получит уведомление. На блок-постах ГИБДД у таксистов и водителей общественного транспорта будут проверять наличие ковид-паспортов.

Ранее власти Москвы и Подмосковья решили ввести обязательную вакцинацию для представителей профессий, контактирующих с большим числом людей. 60% сотрудников торговли и обслуживающей сферы должны поставить первый компонент вакцины до 15 июля, к 15 августа они должны быть полностью привиты. Обязательную вакцинацию ввели в Кемеровской области и на Сахалине.

3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
«Дно, а не мужчина»: реакция Рудковской на истерику Бузовой
Дочь Урганта в белье в метро возмутила Сеть (фото)
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Экс-супруга Аршавина со всеми попрощалась
СМИ заметили скрытое послание на встрече Путина с Байденом
Невозможно поверить, что им почти 50
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
таксистыобязательная вакцинацияводители автобусов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы уже привились?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Подмосковье водителей такси и автобусов не будут пускать в рейс без прививки против коронавируса
    5:27:03 6/17/2021
    В Подмосковье водителей такси и автобусов не будут пускать в рейс без прививки против коронавируса
    БердскНа пляжах «Сосновки» и «Былины» официально разрешили купаться в Бердске: Остальные на 17 июня 2021 под замком - добро не дали
    5:24:33 6/17/2021
    На пляжах «Сосновки» и «Былины» официально разрешили купаться в Бердске: Остальные на 17 июня 2021 под замком - добро не дали
    Как правильно вести себя на кладбище и что делать в Троицкую родительскую субботу 20 июня 2021 года: услышат и увидят нас умершие?
    5:20:37 6/17/2021
    Как правильно вести себя на кладбище и что делать в Троицкую родительскую субботу 20 июня 2021 года: услышат и увидят нас умершие?
    На новое детское пособие Мишустин выделил 55 млрд рублей 17 июня 2021. Кто получит деньги, рассказываем
    5:19:50 6/17/2021
    На новое детское пособие Мишустин выделил 55 млрд рублей 17 июня 2021. Кто получит деньги, рассказываем
    БердскНовые подробности жуткого пожара магазина "Продукты" на ул. Краснофлотской в Бердске : Из горящего здания вынесли 3 газовых баллона
    5:04:21 6/17/2021
    Новые подробности жуткого пожара магазина "Продукты" на ул. Краснофлотской в Бердске : Из горящего здания вынесли 3 газовых баллона
    БердскТЦ "Гигант" под Бердском закроют 30 июня 2021 из-за долгов в 200 млн рублей
    5:04:20 6/17/2021
    ТЦ "Гигант" под Бердском закроют 30 июня 2021 из-за долгов в 200 млн рублей
    В Симферополе самолет Boeing с 284 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Летели в Москву
    4:50:31 6/17/2021
    В Симферополе самолет Boeing с 284 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Летели в Москву
    БердскПекарню построит приют для наркоманов и алкоголиков "Шанс" под Бердском на грант Путина в 800 000 рублей
    4:46:42 6/17/2021
    Пекарню построит приют для наркоманов и алкоголиков "Шанс" под Бердском на грант Путина в 800 000 рублей
    Аудиторию в интернете посчитают в России
    4:41:08 6/17/2021
    Аудиторию в интернете посчитают в России
    Кто получил двойные выплаты по пенсионным накоплениям в 2021 году, объяснил ПФР
    4:37:28 6/17/2021
    Кто получил двойные выплаты по пенсионным накоплениям в 2021 году, объяснил ПФР