Кто получил двойные выплаты по пенсионным накоплениям в 2021 году, объяснил ПФР

Участники Программы государственного софинансирования пенсий могут за счет дополнительных страховых взносов не только увеличить размер своей будущей пенсии, но и оформить налоговый вычет. Задекларировать свои доходы и получить вычет можно в течение 3 лет.
Программа государственного софинансирования пенсий действует в нашей стране уже более 12 лет (с 2009 года). В настоящее время некоторые из ее участников уже завершили уплату взносов в рамках Программы софинансирования и получили средства своих пенсионных накоплений. Многие еще продолжают уплачивать добровольные взносы в счет своей будущей пенсии.
Напомним, что взносы в размере от 2-х до 12 тысяч рублей в год подлежат удвоению со стороны государства в течение 10 лет с момента первого платежа. Например, в мае текущего года государство последний раз удвоило взносы тех участников Программы, которые вступили в нее в 2011 году. Эти граждане по-прежнему могут производить уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию, тем самым увеличивая ее, но уже без участия государства.
При этом Программа софинансирования пенсий предоставляет ее участникам не только возможность увеличения будущей пенсии: участники Программы, уплатившие дополнительные страховые взносы, имеют возможность вернуть часть средств, оформив социальный налоговый вычет. Сумма вычета зависит от суммы уплаченных дополнительных взносов в пределах до 12 тысяч рублей в год.
Получить налоговый вычет можно либо через работодателя, либо через органы Федеральной налоговой службы по Новосибирской области. Если участник Программы платит дополнительные страховые взносы через работодателя, то он может, не дожидаясь окончания календарного года, оформить вычет через бухгалтерию, указав это в заявлении.
Для получения вычета через налоговую инспекцию по месту жительства необходимо подать декларацию и заявление на получение социального налогового вычета. Также нужно представить документы, подтверждающие расходы по уплате дополнительных страховых взносов. Если взносы перечислялись по заявлению из заработной платы, нужна справка из бухгалтерии работодателя. Более подробную информацию можно уточнить по месту оформления налогового вычета.
Документы на получение социального налогового вычета можно подать в ФНС по месту жительства по итогам года, двух или даже трех лет.