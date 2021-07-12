"Никто меня не пропускает, все с температурой. С утра стоят": Что скрыто от глаз замминистра Аксеновой в красной зоне ЦГБ Бердска
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"Никто меня не пропускает, все с температурой. С утра стоят": Что скрыто от глаз замминистра Аксеновой в красной зоне ЦГБ Бердска

5:18:027/12/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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"Мы стоим с 10 утра, сейчас с 14 часов пришла другая врач, пока разобралась, говорит компьютер другой, приняла всего двух человек. Два человека за два часа. С ума сойти можно. Один кабинет на всех, кто первый раз обращается. Надо хотя бы два, - люди больны и измотаны стоянием в очереди, волнуются, что сегодня не попадут к врачу. Доктор обещает, что примут всех", - говорят пациенты.

Очередь в красной зоне поликлиники №1 Бердска
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Прием больных повторно в красной зоне поликлиники №1 Бердска организован по записи. Сегодня, 12 июля, очереди в два кабинета №5 и №7 нет. Все приходят ко времени, на которое записались по телефону колл-центра 5-56-10.

- Мы начали звонить в 8-30 утром по телефону колл-центра, дозвонились только в 11-30. Здесь не стояли в очереди, пришли к указанному времени и прошли, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка.

В кабинет №4, где врач ведет первичный прием, очередь человек 15. Люди идут сами, есть 4 человека, кто записался. Но очередь — живая, тех, кто записался, не пропускает.
- Я на первый прием записалась на 13-38, пришла, а тут живая очередь. Никто меня не пропускает, все с температурой, с утра стоят, - рассказывает женщина.
- Мы стоим с 10 утра, сейчас с 14 часов пришла другая врач, пока разобралась, говорит компьютер другой, приняла всего двух человек. Два человека за два часа. С ума сойти можно. Один кабинет на всех, кто первый раз обращается. Надо хотя бы два, - люди больны и измотаны стоянием в очереди, волнуются, что сегодня не попадут к врачу. Доктор обещает, что примут всех.

- Я наблюдаю очередь, сейчас освободятся врачи со вторичного приема, будут принимать всех, - объясняет людям доктор.
Большая просьба к жителям Бердска. После 12 часов дозвониться до колл-центра ЦГБ Бердска не очень сложно. Если у вас появились симптомы ОРВИ, запишитесь на прием. Прием вторичный осуществляется только по записи. Очереди нет. То же самое с первичным. Если вы болеете, не нужно заражать других, дозвонитесь, и вам назначат время.
Берегите здоровье. Машины скорой помощи все на выезде. В городе напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Время 16 часов, прием врача до 20, за два часа приняли два пациента в кабинете первичного приема

Две машины скорой помощи стоят в гараже, остальные на выезде

Гараж машин скорой помощи пустой

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От редакции

Почему люди не записываются на прием?

Аноним, 12 июля 2021 5:27:34
НВР:
неделю не было врача дома у родителей.. звонили каждый день- ждите.. и так с пн до следующего вторника.. после жалобы на госуслугах заездили скорые. врача так и не было. Если не можешь записаться и пойти-- дома помощи нет. от слова совсем..вот особое отношение к 65+.. Дробинской грамоту дать за это???
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