"Никто меня не пропускает, все с температурой. С утра стоят": Что скрыто от глаз замминистра Аксеновой в красной зоне ЦГБ Бердска

Прием больных повторно в красной зоне поликлиники №1 Бердска организован по записи. Сегодня, 12 июля, очереди в два кабинета №5 и №7 нет. Все приходят ко времени, на которое записались по телефону колл-центра 5-56-10.
- Мы начали звонить в 8-30 утром по телефону колл-центра, дозвонились только в 11-30. Здесь не стояли в очереди, пришли к указанному времени и прошли, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка.
В кабинет №4, где врач ведет первичный прием, очередь человек 15. Люди идут сами, есть 4 человека, кто записался. Но очередь — живая, тех, кто записался, не пропускает.
- Я на первый прием записалась на 13-38, пришла, а тут живая очередь. Никто меня не пропускает, все с температурой, с утра стоят, - рассказывает женщина.
- Мы стоим с 10 утра, сейчас с 14 часов пришла другая врач, пока разобралась, говорит компьютер другой, приняла всего двух человек. Два человека за два часа. С ума сойти можно. Один кабинет на всех, кто первый раз обращается. Надо хотя бы два, - люди больны и измотаны стоянием в очереди, волнуются, что сегодня не попадут к врачу. Доктор обещает, что примут всех.
- Я наблюдаю очередь, сейчас освободятся врачи со вторичного приема, будут принимать всех, - объясняет людям доктор.
Большая просьба к жителям Бердска. После 12 часов дозвониться до колл-центра ЦГБ Бердска не очень сложно. Если у вас появились симптомы ОРВИ, запишитесь на прием. Прием вторичный осуществляется только по записи. Очереди нет. То же самое с первичным. Если вы болеете, не нужно заражать других, дозвонитесь, и вам назначат время.
Берегите здоровье. Машины скорой помощи все на выезде. В городе напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
неделю не было врача дома у родителей.. звонили каждый день- ждите.. и так с пн до следующего вторника.. после жалобы на госуслугах заездили скорые. врача так и не было. Если не можешь записаться и пойти-- дома помощи нет. от слова совсем..вот особое отношение к 65+.. Дробинской грамоту дать за это???