Сразу два штамма коронавируса погубили старушку за несколько дней
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Сразу два штамма коронавируса погубили старушку за несколько дней

6:16:597/12/2021Фото: Flickr
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90-летняя гражданка Бельгии попала в больницу с положительным тестом на коронавирус, врачи говорили о положительной динамике ее состояния.

В больнице умерла пожилая женщина, после смерти оказалось, что она дважды заразилась коронавирусом
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Пенсионерка из Бельгии в довольно преклонном возрасте в марте была госпитализирована в больницу с коронавирусом. Тест показал положительный результат. Лечение проходило успешно, врачи говорили о положительной реакции организма 90-летней бельгийки на лечение.

Вскоре состояние пациентки стало резко ухудшаться, и через пять дней она скончалась в больнице. После ее смерти оказалось, что у пожилой пациентки присутствовали одновременно два штамма коронавируса — альфа — британский и бета — южноафриканский. Весной они оба были распространены в Бельгии.

После того, как было проведено исследование, врачи опубликовали данный случай в медицинском журнале и отметили, что неизвестно где и как погибшая могла заразиться коронавирусом - она жила одна и не была привита.

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