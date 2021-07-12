Сразу два штамма коронавируса погубили старушку за несколько дней

Пенсионерка из Бельгии в довольно преклонном возрасте в марте была госпитализирована в больницу с коронавирусом. Тест показал положительный результат. Лечение проходило успешно, врачи говорили о положительной реакции организма 90-летней бельгийки на лечение.
Вскоре состояние пациентки стало резко ухудшаться, и через пять дней она скончалась в больнице. После ее смерти оказалось, что у пожилой пациентки присутствовали одновременно два штамма коронавируса — альфа — британский и бета — южноафриканский. Весной они оба были распространены в Бельгии.
После того, как было проведено исследование, врачи опубликовали данный случай в медицинском журнале и отметили, что неизвестно где и как погибшая могла заразиться коронавирусом - она жила одна и не была привита.