Чем известен пророк Илья и почему нельзя купаться после его дня 2 августа 2021 года
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Чем известен пророк Илья и почему нельзя купаться после его дня 2 августа 2021 года

6:20:357/21/2021Фото: Православный журнал "Фома"
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Поскольку этот пророк был очень древним, то и почитание его на Руси начиналось параллельно с языческими традициями. Славяне очень долгое время отождествляли его с богом Перуном.

пророк Илия
Пророк Илья - один из самых почитаемых ветхозаветных пророков

Пророк Илия был одним из ветхозаветных пророков. который почитается не только христианами, но и мусульманами, и протестантами, и иудеями. В православной церкви его почитают ежегодно в одну и ту же дату - 2 августа.

Достоверных данных о времени и месте его рождения на сегодняшний день не существует. Известно только, что с самых юных лет будущий пророк жил в пустыне, в достаточно суровых условиях, переносить которые ему помогали неустанные молитвы.

В то время очень широко было распространено идолопоклонничество и правящей тогда царь Ахава служил богу солнца, которого звали Ваалу. Илие явился сам Господь и повелел ему предсказать царю, что если он не покается и не перестанет поклоняться идолам, то наступит засуха и дикий голод. Царь не послушался слов пророка и свершилось то, чем грозил Господь. Тогда Илия предложил проверить - чья религия истинна.

Он создал два жертвенника. Один посвящался Ваалу, другой Господу Богу. Когда всё было готово, благодатный огонь сошел только на тот жертвенник, который предназначался Господу. После этого Илья помолился и по его молитве пошёл дождь там, где на протяжении долгих 3 лет была засуха и голод.

Считалось что пророк Илия мог разговаривать с Господом, но перед этим он закрывал лицо. Также есть сведения что он мог воскрешать людей и получил силу от Бога посылать огонь. Считается, что пророка Илию на небеса забрали живым, прислав за ним огненную колесницу.

Традиции и запреты

Поскольку этот пророк был очень древним, то и почитание его на Руси начиналось параллельно с языческими традициями. Славяне очень долгое время отождествляли его с богом Перуном, считая что это он распоряжается молниями, громом и грозой, посылая пожар и на неугодные местности.

К пророку Илие относились с большим почтением и зачастую опасались его. Часто в Ильин день люди вечером старались не выходить на улицу, забираясь в дома и выгоняя из него всю живность. Считалось, что в этот день нечисть прячется от пророка и может вселиться в домашних животных.

Пожар, начавшийся от молнии 2 августа, никогда не тушили, думая что таким образом воспрепятствует воле гневающегося пророка.

С этого дня строго запрещалось купаться в водоёмах. Считалось, что на дне водоёмов прячется вся нечисть от гнева пророка Ильи. Вторая версия запрета гласила о том, что одна из лошадей, запряженных в колесницу пророка, уронила подкову в воду, из-за чего вода в реках и озерах становится очень холодной. Этой версии есть обычное природное объяснение - ко второму августа обычно ночи уже становится довольно холодными, а дневное тепло не успевает вновь нагреть воду до той температуры, в которой было бы комфортно купаться.

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