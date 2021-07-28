49-летняя актриса Марина Федункив из "Реальных пацанов" еще хочет стать мамой

Накануне стало известно, что российская актриса Марна Федункив тайно вышла замуж. Ее избранником стал итальянский бизнесмен, который младше ее на 13 лет. В своем интервью она призналась, что несмотря на то, что ей уже почти 50, она все еще надеется стать матерью. На также отметила, что пока не обсуждала с мужем вопрос детей.
- Мы не обсуждали этот вопрос детально, но я бы не отказывалась от этой мысли. «Ой, ну куда старая-то полезла, какие дети» — сейчас многие наверняка подумали. А я считаю, что мир меняется, современные возможности сильно отличаются от тех, которые были лет 15-20 назад, - рассказала актриса.
Марина Федункив добавила, что для нее не имеет принципиального значения, каким образом в их со Стефано семье появится ребенок. Она желает стать матерью, и это является основным фактором для нее. Актриса добавила, что не исключает возможность того, что решится на усыновление.