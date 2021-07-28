49-летняя актриса Марина Федункив из "Реальных пацанов" еще хочет стать мамой
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49-летняя актриса Марина Федункив из "Реальных пацанов" еще хочет стать мамой

10:45:407/28/2021Фото: Инстаграм
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Недавно она вышла замуж за итальянца, который на 13 лет младше ее.

Пара поженилась еще в июне

Накануне стало известно, что российская актриса Марна Федункив тайно вышла замуж. Ее избранником стал итальянский бизнесмен, который младше ее на 13 лет. В своем интервью она призналась, что несмотря на то, что ей уже почти 50, она все еще надеется стать матерью. На также отметила, что пока не обсуждала с мужем вопрос детей.

- Мы не обсуждали этот вопрос детально, но я бы не отказывалась от этой мысли. «Ой, ну куда старая-то полезла, какие дети» — сейчас многие наверняка подумали. А я считаю, что мир меняется, современные возможности сильно отличаются от тех, которые были лет 15-20 назад, - рассказала актриса.

Марина Федункив добавила, что для нее не имеет принципиального значения, каким образом в их со Стефано семье появится ребенок. Она желает стать матерью, и это является основным фактором для нее. Актриса добавила, что не исключает возможность того, что решится на усыновление.

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