Нужно ли поздравлять Владимиров в праздник Святого Владимира Красное Солнышко?

28 июля ежегодно отмечается день памяти и почитания князя Владимира, сына Святослава и внука княгини Ольги и князя Игоря.
День памяти установлен в его честь потому, что этот день этот день стал поворотным в истории Руси, превратив её из языческого государства в христианское. Избрание государственной основной религии позволило объединить славянские племена, которые жили каждое само по себе, в единый народ, живущий по единым правилам и законам.
Этот день также считается днем именин у всех мужчин, носящих имя Владимир. В именины принято поздравлять обладателей имени Владимир. Можно накрыть праздничный стол, подарить именную памятную икону с изображением князя Владимира, которая будет охранять её владельца.
Вообще в православной церкви считается, что обязательно в доме каждого верующего человека должен быть собственный иконостас. В него должны входить иконы Иисуса Христа, Богородицы, а также именинные иконы каждого члена семьи.
Кроме Владимира, сегодня отмечают именины мужчины с именами Василий, Вольдемар и Пётр. Среди женщин сегодня являются именинницами Агриппины и Матрёны.
Многие путают день ангела и день именин.
Днем ангела называется день, в которой человек был крещен. Считается, что в день крещения к каждому человеку приставляется свой хранитель, который ходатайствует о нём перед Богом . Так что день вашего крещения это и есть ваш день ангела.
Именинами называют день памяти того святого, чьё имя вам дали при рождении, либо при крещении, если вы носили до крещения имя, которое не содержится в святцах.