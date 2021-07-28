Светлана Санарова на лету подхватила выпавшего из окна ребенка в Новокузнецке: "Мне так подсказало сердце"

В Новокузнецке на улице Сибиряков-Гвардейцев, прохожая спасла полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна второго этажа. Момент спасения попал на видео.
Спасительницей оказалась местная жительница, 64-летняя Светлана Санарова, которая в момент падения шла по улице и увидела, как из окна летит малыш. Она сразу поспешила к дому и, правильно выбрав место, поймала выпавшего ребенка.
Полицейские выяснили, что родители в момент падения ребенка находились дома. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице рядом с неизвестной женщиной. От шока родители забрали ребёнка, а имя спасительницы спросить забыли. Найти и отблагодарить 64-летнюю Светлану удалось только через соцсети и местные средства массовой информации, при помощи полицейских.
СМИ Светлана Санарова рассказала, что возвращалась в этот момент из магазина. Когда увидел ребенка, она сразу бросила тяжёлые пакеты и побежала к дому. Выставив руки, женщина поймала падающего ребёнка. По словам Светланы, думать, как помочь у неё времени не было, она поступила так, как подсказало ей сердце.