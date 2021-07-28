Светлана Санарова на лету подхватила выпавшего из окна ребенка в Новокузнецке: "Мне так подсказало сердце"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Светлана Санарова на лету подхватила выпавшего из окна ребенка в Новокузнецке: "Мне так подсказало сердце"

10:40:487/28/2021,София МальцеваФото: С страницы Светланы Санаровой в ВК
0

Светлана просто проходила мимо дома, где могла произойти трагедия.

Светлана не раздумывая бросилась на спасение малыша
Светлана не раздумывая бросилась на спасение малыша

В Новокузнецке на улице Сибиряков-Гвардейцев, прохожая спасла полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна второго этажа. Момент спасения попал на видео.

Спасительницей оказалась местная жительница, 64-летняя Светлана Санарова, которая в момент падения шла по улице и увидела, как из окна летит малыш. Она сразу поспешила к дому и, правильно выбрав место, поймала выпавшего ребенка.

Полицейские выяснили, что родители в момент падения ребенка находились дома. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице рядом с неизвестной женщиной. От шока родители забрали ребёнка, а имя спасительницы спросить забыли. Найти и отблагодарить 64-летнюю Светлану удалось только через соцсети и местные средства массовой информации, при помощи полицейских.
СМИ Светлана Санарова рассказала, что возвращалась в этот момент из магазина. Когда увидел ребенка, она сразу бросила тяжёлые пакеты и побежала к дому. Выставив руки, женщина поймала падающего ребёнка. По словам Светланы, думать, как помочь у неё времени не было, она поступила так, как подсказало ей сердце.

Традиции Дагестана, которые не перестают удивлять туристов
По натуре своей злые: эти знаки Зодиака мстят за любую мелочь
Соседи рассказали о семье адмирала, чью семью зарезали в Питере
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какой запрет начнет действовать с 1 января 2022 года
Приказ раздеться до трусов вывел из себя спортсменок
Что точно случится, если каждый день вставать в 4:30
Это на всю жизнь: Лолита озвучила диагноз недоношенной дочки
выпал из окнаспасла ребенка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А как бы вы поступили в такой ситуации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Светлана Санарова на лету подхватила выпавшего из окна ребенка в Новокузнецке: "Мне так подсказало сердце"
10:40:48 7/28/2021
Светлана Санарова на лету подхватила выпавшего из окна ребенка в Новокузнецке: "Мне так подсказало сердце"
Какую молитву произносят верующие в День Крещения Руси?
10:32:14 7/28/2021
Какую молитву произносят верующие в День Крещения Руси?
БердскЗамдиректора БЭМЗа Борис Арутюнов и еще 209 кандидатов хотят стать депутатами горсовета Бердска на 28 июля 2021
10:28:58 7/28/2021
Замдиректора БЭМЗа Борис Арутюнов и еще 209 кандидатов хотят стать депутатами горсовета Бердска на 28 июля 2021
Гороскоп на 29 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:48 7/28/2021
Гороскоп на 29 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
В парке "Ергаки" медведь задрал спортсмена из Москвы
10:19:50 7/28/2021
В парке "Ергаки" медведь задрал спортсмена из Москвы
Подросток напал с ножом на прохожего во время прогулки с собакой
10:09:08 7/28/2021
Подросток напал с ножом на прохожего во время прогулки с собакой
Барабанщик группы Slipknot Джои Джордисон умер во сне
10:06:06 7/28/2021
Барабанщик группы Slipknot Джои Джордисон умер во сне
Гимнастку Симону Байлз из США сняли с Олимпиады в Токио 2021
10:00:51 7/28/2021
Гимнастку Симону Байлз из США сняли с Олимпиады в Токио 2021
БердскНовый онкологический центр презентует в поликлинике №2 главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
9:54:03 7/28/2021
Новый онкологический центр презентует в поликлинике №2 главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Президент США Джой Байден заявил, что у Путина "есть проблемы"
9:45:48 7/28/2021
Президент США Джой Байден заявил, что у Путина "есть проблемы"