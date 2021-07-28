Какую молитву произносят верующие в День Крещения Руси?

Князь Владимир Святославович, в народе называемый Красно Солнышко, которого сегодня, 28 июля, почитают в православной церкви, обратил всю Русь к христианству, проведя в 988 году самый массовый обряд крещения русского народа. Он состоялся на берегу Днепра при участии византийских священнослужителей, которых князь привез из Корсуни после своего крещения.
Князь был канонизирован РПЦ и причислен к лику святых как святой равноапостольный князь Владимир и на всех иконах он изображается с крестом, который похож на апостольский крест.
В этот день православные люди посещают праздничную службу, на которой у иконы князя Владимира просят о защите, заступничестве, о примирении во время войны или ссоры, а также об излечении от тяжелых заболеваний.
Также считается, что святой князь Владимир способен оградить человека от темных сил, магии и любого чародейства.
Молитву можно читать не только в храме, но и дома.
Текст молитвы