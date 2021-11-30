Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
30.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Три знака сильно влюбляются во время луны в Весах с 29 ноября по 1 декабря 2021 года

3:39:5911/30/2021,Руби Миранда
0

С 29 ноября по 1 декабря вы испытаете то, чего давно не видели: безумную любовь, Рыбы.

Сильная влюбленность никогда не бывает рациональной, но разве нас это волнует? Фото: Pixabay

Когда Луна в Весах, многое кажется возможным, в том числе и любовь. Это время, когда люди безумно влюбляются в того, кто попадается им на глаза.

Речь идет не о будущем или не о том, чтобы найти партнера для создания жизни; это о влюбленности, точка.

Энергия Весов позволяет нам уравновесить наши эмоции, и все мы знаем, что влюбленность не имеет ничего общего с балансом. Фактически, это в значительной степени хаос ... но Луна в Весах привносит странный элемент в наше эмоциональное состояние, способность видеть хаос как баланс, пишет yourtango.com.

Это означает, что мы будем делать сумасшедшие импульсивные движения из любви к другому, все время думая, что мы действуем рационально. Сильная влюбленность никогда не бывает рациональной, но разве нас это волнует? Неа.

Будь то кто-то, в кого вы были влюблены, кто, наконец, уделяет вам внимание, о котором вы просили, или это тот, кого вы случайно видите впервые, Луна в Весах заставит многих из нас броситься в кроличью нору любви, потому что мы можем. Потому что жизнь веселее, когда мы влюблены. Потому что рисковать - вот что делает жизнь стоящей.

Знаки Зодиака, которые сильно влюбляются во время Луны в Весах с 29 ноября по 1 декабря 2021 года:

Рак

(21 июня - 22 июля)

Как раз тогда, когда вы думали, что никогда больше не полюбите - БУМ, приходит Луна в Весах с совершенно новым сюрпризом: вы вот-вот влюбитесь, и я имею в виду сильно. Вы склонны думать, что в лучших отношениях вы выше всего. В конце концов, самозащита - замечательная черта, но вы развили эту черту в образе жизни, вы просто не «опускаетесь» до такой глупости, как влюбленность.

Но, как и в случае с вами, Рак, вы действительно любите бросаться во что-то, и если это будет «влюбленность », то с таким же успехом вы можете перепрыгнуть через край. Мало того, что нет сети, чтобы поймать вас, вы не захотите ее. Ваше чувство изменится настолько радикально, что у вас закружится голова; вы не боитесь влюбиться, не боитесь крушения и ожога, которые приходят с этим, и не боитесь жить. Это твоя жизнь, Рак, с таким же успехом может пойти на золото.

Стрелец

(22 ноября - 21 декабря)

Когда ты влюбляешься, Стрелец, тебе всегда тяжело. Зачем еще вы беспокоились, если бы не полный безумный опыт? Вы здесь, чтобы испытать опыт, возможно, больше, чем любой другой знак, и вы сами редко сомневаетесь, что, конечно же, постоянно погружает вас в горячую воду. Когда дело доходит до любви, ты безрассуден и глуп; вы идете до конца.

Вы отдаете все это, вас принимают снова и снова, люди думают, что вы идиот из-за того, что любите того, кого любите, и все это звучит для вас как шум и нежелательные советы. В этом-то и дело, Стрелец. Вы никогда не заботились о том, что люди думают о вас, и тем более о том, что они думают о вашем человеке желания. А во время Луны в Весах вы будете точно знать, кто этот «человек желаний», и вы пойдете на это со всем желанием, которое у вас есть.

Рыбы

(19 февраля - 10 марта)

С 29 ноября по 1 декабря вы испытаете то, чего давно не видели: безумную любовь. Полное увлечение. Дикая, безумная страсть к одному человеку. Другими словами, вы сильно влюбитесь. Луна в Весах заставляет вас принимать все за любовь. Независимо от того, что делает этот интересный человек, вы считаете это хорошим, соблазнительным, феноменальным и достойным смерти.

В этом человеке нет ничего, кроме идеального для вас, и вы сильно влюбитесь в него. Вы знаете, что это импульсивно и, вероятно, так же нелепо, как кажется, но именно в этом и заключается влюбленность, а не улавливание сигналов реальности, а наблюдение только за тем, что видишь через розовые очки. В вашем мире все безоблачно, Рыбы. Хотя это может длиться недолго, это, безусловно, не остановит вас во время этого перехода.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
гороскоппаразнаки зодиака
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Боитесь влюбиться сейчас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Центр имени Гамалеи изменит вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» ради борьбы с новым штаммов омикрон за 45 дней
3:35:40 11/30/2021
Центр имени Гамалеи изменит вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» ради борьбы с новым штаммов омикрон за 45 дней
У трех знаков зодиака последний день осени, 30 ноября 2021 года, будет отличный день
3:32:41 11/30/2021
У трех знаков зодиака последний день осени, 30 ноября 2021 года, будет отличный день
Мощная молитва пророку Авдию о семейном счастье и сбережении супружеской невинности – от измены мужа или жены
3:30:02 11/30/2021
Мощная молитва пророку Авдию о семейном счастье и сбережении супружеской невинности – от измены мужа или жены
В статью 49 закона о воинской обязанности и военной службе внесли изменения
3:24:12 11/30/2021
В статью 49 закона о воинской обязанности и военной службе внесли изменения
Чтение карт Таро по одной карте для каждого знака зодиака на 30 ноября 2021 года
3:19:37 11/30/2021
Чтение карт Таро по одной карте для каждого знака зодиака на 30 ноября 2021 года
Зимнюю Универсиаду 2021 снова отменили. Помешал новый штамм коронавируса омикрон
3:13:17 11/30/2021
Зимнюю Универсиаду 2021 снова отменили. Помешал новый штамм коронавируса омикрон
Гороскоп на сегодня: что ждет все знаки зодиака 30 ноября 2021 года
3:09:33 11/30/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет все знаки зодиака 30 ноября 2021 года
В Турции мощнейшее торнадо повалило здания и протаранило машины. Есть погибшие
3:00:55 11/30/2021
В Турции мощнейшее торнадо повалило здания и протаранило машины. Есть погибшие
2 декабря - день памяти одного из 12 малых пророков – Авдия: истории жизни святого и почему его книга пророчеств очень важна для верующих
3:00:24 11/30/2021
2 декабря - день памяти одного из 12 малых пророков – Авдия: истории жизни святого и почему его книга пророчеств очень важна для верующих
Бердск«Матвейкина новогодняя мечта»: В Бердске 9-летнему Матвею Динега с ДЦП и эпилепсией на покупку функционального стула собрали 128 000 рублей за 5 дней. Осталось 61 500 рублей
2:58:14 11/30/2021
«Матвейкина новогодняя мечта»: В Бердске 9-летнему Матвею Динега с ДЦП и эпилепсией на покупку функционального стула собрали 128 000 рублей за 5 дней. Осталось 61 500 рублей