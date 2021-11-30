Три знака сильно влюбляются во время луны в Весах с 29 ноября по 1 декабря 2021 года

Когда Луна в Весах, многое кажется возможным, в том числе и любовь. Это время, когда люди безумно влюбляются в того, кто попадается им на глаза.
Речь идет не о будущем или не о том, чтобы найти партнера для создания жизни; это о влюбленности, точка.
Энергия Весов позволяет нам уравновесить наши эмоции, и все мы знаем, что влюбленность не имеет ничего общего с балансом. Фактически, это в значительной степени хаос ... но Луна в Весах привносит странный элемент в наше эмоциональное состояние, способность видеть хаос как баланс, пишет yourtango.com.
Это означает, что мы будем делать сумасшедшие импульсивные движения из любви к другому, все время думая, что мы действуем рационально. Сильная влюбленность никогда не бывает рациональной, но разве нас это волнует? Неа.
Будь то кто-то, в кого вы были влюблены, кто, наконец, уделяет вам внимание, о котором вы просили, или это тот, кого вы случайно видите впервые, Луна в Весах заставит многих из нас броситься в кроличью нору любви, потому что мы можем. Потому что жизнь веселее, когда мы влюблены. Потому что рисковать - вот что делает жизнь стоящей.
Знаки Зодиака, которые сильно влюбляются во время Луны в Весах с 29 ноября по 1 декабря 2021 года:
Рак(21 июня - 22 июля)
Как раз тогда, когда вы думали, что никогда больше не полюбите - БУМ, приходит Луна в Весах с совершенно новым сюрпризом: вы вот-вот влюбитесь, и я имею в виду сильно. Вы склонны думать, что в лучших отношениях вы выше всего. В конце концов, самозащита - замечательная черта, но вы развили эту черту в образе жизни, вы просто не «опускаетесь» до такой глупости, как влюбленность.
Но, как и в случае с вами, Рак, вы действительно любите бросаться во что-то, и если это будет «влюбленность », то с таким же успехом вы можете перепрыгнуть через край. Мало того, что нет сети, чтобы поймать вас, вы не захотите ее. Ваше чувство изменится настолько радикально, что у вас закружится голова; вы не боитесь влюбиться, не боитесь крушения и ожога, которые приходят с этим, и не боитесь жить. Это твоя жизнь, Рак, с таким же успехом может пойти на золото.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Когда ты влюбляешься, Стрелец, тебе всегда тяжело. Зачем еще вы беспокоились, если бы не полный безумный опыт? Вы здесь, чтобы испытать опыт, возможно, больше, чем любой другой знак, и вы сами редко сомневаетесь, что, конечно же, постоянно погружает вас в горячую воду. Когда дело доходит до любви, ты безрассуден и глуп; вы идете до конца.
Вы отдаете все это, вас принимают снова и снова, люди думают, что вы идиот из-за того, что любите того, кого любите, и все это звучит для вас как шум и нежелательные советы. В этом-то и дело, Стрелец. Вы никогда не заботились о том, что люди думают о вас, и тем более о том, что они думают о вашем человеке желания. А во время Луны в Весах вы будете точно знать, кто этот «человек желаний», и вы пойдете на это со всем желанием, которое у вас есть.
Рыбы(19 февраля - 10 марта)
С 29 ноября по 1 декабря вы испытаете то, чего давно не видели: безумную любовь. Полное увлечение. Дикая, безумная страсть к одному человеку. Другими словами, вы сильно влюбитесь. Луна в Весах заставляет вас принимать все за любовь. Независимо от того, что делает этот интересный человек, вы считаете это хорошим, соблазнительным, феноменальным и достойным смерти.
В этом человеке нет ничего, кроме идеального для вас, и вы сильно влюбитесь в него. Вы знаете, что это импульсивно и, вероятно, так же нелепо, как кажется, но именно в этом и заключается влюбленность, а не улавливание сигналов реальности, а наблюдение только за тем, что видишь через розовые очки. В вашем мире все безоблачно, Рыбы. Хотя это может длиться недолго, это, безусловно, не остановит вас во время этого перехода.