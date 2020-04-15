Украл 65 литров бензина на АЗС для своего Mercedes рецидивист в Новосибирске

Заправив автомобиль, мужчина не рассчитался за топливо и скрылся.

Заправив «Мерседес», мужчина не рассчитался за топливо и скрылся

Отделом полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску задержан подозреваемый в грабеже, совершенном на АЗС. В ночь на 8 апреля на автозаправочной станции по улице Фрунзе 34-летний ранее судимый за кражу житель Новосибирска открыто завладел 65 литрами бензина. Заправив «Мерседес», мужчина не рассчитался за топливо и скрылся. Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства в Калининском районе Новосибирска.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.



Источник: 54.мвд.рф