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Украл 65 литров бензина на АЗС для своего Mercedes рецидивист в Новосибирске

17:45 15.04.2020 Фото: скриншот видео
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Заправив автомобиль, мужчина не рассчитался за топливо и скрылся.

Украл 65 литров бензина на АЗС для своего Mercedes рецидивист в Новосибирске
Заправив «Мерседес», мужчина не рассчитался за топливо и скрылся

Отделом полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску задержан подозреваемый в грабеже, совершенном на АЗС. В ночь на 8 апреля на автозаправочной станции по улице Фрунзе 34-летний ранее судимый за кражу житель Новосибирска открыто завладел 65 литрами бензина. Заправив «Мерседес», мужчина не рассчитался за топливо и скрылся. Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства в Калининском районе Новосибирска.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Источник: 54.мвд.рф

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От редакции

Денег не было?

Аноним, 15 апреля 2020 18:08
на мерседес деньги есть, а на бензин нет - ничего нового

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