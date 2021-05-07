Два открытых бассейна достраивают на территории санатория "Сибиряк" в Бердске. Названа дата открытия
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Два открытых бассейна достраивают на территории санатория "Сибиряк" в Бердске. Названа дата открытия

5:13:565/7/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Также будут функционировать и раздевалки, душевые, спа-комплекс и место питания. Начало летнего сезона порадует многих бердчан отличной возможностью подлечить свое здоровье.

Завершается стройка открытых бассейнов на территории санатория "Сибиряк" Бердска

Целых два открытых платных бассейна откроются на территории санатории "Сибиряк" в Бердске.


Как выяснил журналист "Курьер. Среда. Бердск", бассейны будут располагаться в нескольких метрах от остановки, то есть напротив корпуса санатория. В настоящее время идет достраивание объектов, которые будут располагаться вблизи бассейна.

Поражают размеры взрослого бассейна. Его площадь составляет 250 м².

Стройка взрослого бассейна на территории "Сибиряка" в Бердске

Как рассказали пребывающие люди на территории санатория "Сибиряк", бассейн для детей находиться за взрослым бассейном. Отметим, что его площадь 24 м². Пока к нему подойти не предоставляется возможным из-за того, что строительный мусор пока с территории не убрали.

Как рассказали люди, детский бассейн располагается за строением

Рабочие вовсю были заняты стройкой. Они торопились и на вопросы журналиста отмахивались рукой. "Не мешай, мол, мы заняты".

Трудяги строят объекты вблизи бассейна. По всей видимости, это будут кафе

Напомним, как сообщал председатель совета директоров АО "Санаторий Сибиряк" Николай Харченко "Курьер. Среда. Бердск" два бассейна под открытым небом планировали запустить 15 мая. Также руководитель говорил и о появлении раздевалок, душевых, спа-комплекса и местах питания вблизи бассейнов. Перенесут ли дату открытия на позже - пока не сообщается. Мы будем следить за развитием событий.

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