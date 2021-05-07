Два открытых бассейна достраивают на территории санатория "Сибиряк" в Бердске. Названа дата открытия

Целых два открытых платных бассейна откроются на территории санатории "Сибиряк" в Бердске.
Как выяснил журналист "Курьер. Среда. Бердск", бассейны будут располагаться в нескольких метрах от остановки, то есть напротив корпуса санатория. В настоящее время идет достраивание объектов, которые будут располагаться вблизи бассейна.
Поражают размеры взрослого бассейна. Его площадь составляет 250 м².
Как рассказали пребывающие люди на территории санатория "Сибиряк", бассейн для детей находиться за взрослым бассейном. Отметим, что его площадь 24 м². Пока к нему подойти не предоставляется возможным из-за того, что строительный мусор пока с территории не убрали.
Рабочие вовсю были заняты стройкой. Они торопились и на вопросы журналиста отмахивались рукой. "Не мешай, мол, мы заняты".
Напомним, как сообщал председатель совета директоров АО "Санаторий Сибиряк" Николай Харченко "Курьер. Среда. Бердск" два бассейна под открытым небом планировали запустить 15 мая. Также руководитель говорил и о появлении раздевалок, душевых, спа-комплекса и местах питания вблизи бассейнов. Перенесут ли дату открытия на позже - пока не сообщается. Мы будем следить за развитием событий.